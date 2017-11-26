ProductsSupport

Now 15% discount on all TV's

All series

  • Front product photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Primary image
  • Front product photograph
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Primary image

Discontinued

Micro music system

BTB2570/12

4.2

| (6) Reviews | 83% recommend this product

More power to your music

Rediscover the albums you love. This sleek micro system gives you 70 W of rich sound to enjoy everything from classic CDs to your latest playlist. Bass-reflex loudspeakers improve the sound with deep low tones.

See all benefits

More power to your music

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • DAB+

70 W maximum output power

USB. Instantly connect music devices

2-way bass-reflex loudspeakers. Full, powerful low tones

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

4.2

of 5

6

Reviews

83%

recommend this product

2
1

26/11/2017

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnet

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2570 Mini-Stereoanlage

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2570 Mini-Stereoanlage

21/11/2020

Danmark

Danmark

Godt musiksystem

Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.

Pros

Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.

Cons

Mangler audio ingang for TV, smart TV.

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2570 Mikromusiksystem

Date of Use 2020-07-21

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2570 Mikromusiksystem

Date of Use 2020-07-21

15/08/2019

Nederland

Nederland

Prima geluidskwaliteit

Deze kleine set combineert DAB of FM radio met een CD speler en heeft een werkelijk goed geluid. Meer heb je niet nodig in een gemiddelde ruimte.

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2570 Micromuzieksysteem

Yes, I recommend this product

This review was made for BTB2570 Micromuzieksysteem

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.