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Now 15% discount on all TV's
Discontinued
More power to your music
Rediscover the albums you love. This sleek micro system gives you 70 W of rich sound to enjoy everything from classic CDs to your latest playlist. Bass-reflex loudspeakers improve the sound with deep low tones.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+
4.2
of 5
6
Reviews
83%
recommend this product
supermann
26/11/2017
Deutschland
Ausgezeichnet
Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften,einen super Bass .
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2570 Mini-Stereoanlage
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2570 Mini-Stereoanlage
Hr. Christensen
21/11/2020
Danmark
Godt musiksystem
Jeg mangler kun en audio indgang, så jeg kan tilslutte mit smart TV, ellers et super dejligt musiksystem.
Pros
Flot og enkelt design, nemt og overskueligt i brug, og så lige det at model navn/nummer står på forsiden, når man lige står og skal bruge det.
Cons
Mangler audio ingang for TV, smart TV.
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2570 Mikromusiksystem
Date of Use 2020-07-21
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2570 Mikromusiksystem
Date of Use 2020-07-21
ANVER
15/08/2019
Nederland
Prima geluidskwaliteit
Deze kleine set combineert DAB of FM radio met een CD speler en heeft een werkelijk goed geluid. Meer heb je niet nodig in een gemiddelde ruimte.
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2570 Micromuzieksysteem
Yes, I recommend this product
This review was made for BTB2570 Micromuzieksysteem