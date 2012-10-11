2 year warranty
Discontinued
Make your hair dreams come true
It's a girl's world. The Girl Glam multistyler has five styling attachments so you can change your style as many times as you change your mind. The perfect styler for gorgeous girls who want to get their own way.
5 attachments
Ceramic is microscopically smooth and durable by nature, and is therefore one of the best materials for straightening plates. The plates glide effortlessly through your hair, giving you perfect shiny hair.
The Ceramic plates glide effortlessly through your hair, giving you perfect straight and shiny hair.
This attachment gives your hair a great funky texture.
4.0
of 5
2
Reviews
100%
recommend this product
Stefanie86
11/10/2012
Nederland
Verified buyer
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Yes, I recommend this product
This review was made for HP4680/01 Multistyler
Yes, I recommend this product
This review was made for HP4680/01 Multistyler
leintje
11/10/2012
Nederland
Veelzijdig. Voor verschillende soorten krullen, wafels en stijlen. Ideaal.
Veel verschillende kopstukken, waardoor het product veelzijdig te gebruiken is. Voor ieder wat wils. Kopstukken zijn gemakkelijk te verwisselen. Jammer van het kinderlijke uiterlijk. Soms blijven haren hangen in het stijl gedeelte als je niet de haren precies tussen het stijlgedeelte doet. Je krijgt er ook een handige opbergtas, spiegeltje en haarspeldjes bij. Voor wafels moet je geduld hebben, wat ik doe; ik klem vaak met mn handen de wafeltang nog strakker, zodat de wafels nog mooier worden.
Yes, I recommend this product
This review was made for HP4680/01 Multistyler
Yes, I recommend this product
This review was made for HP4680/01 Multistyler