2 year warranty
Discontinued
Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.
Automatically adjust to every curve of your face and neck for flexible, smoother shaving.
Align the razor-sharp blades of your Philips shaver closer to your skin for exceptional closeness.
4.0
of 5
1
Review
100%
recommend this product
Bruma
13/05/2020
Nederland
Verified buyer
Scheren
Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse
Pros
Scheet goed en snel
Cons
Deze vragenlijst
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat