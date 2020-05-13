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Discontinued

Shaver series 3000Electric shaver

HQ6640/16

4
| (1) Review | 100% recommend this product
A close shave
The HQ6640 has been developed to offer a close and comfortable shave for an affordable price. The Reflex Action system is combined with the Super Lift & Cut technology, guaranteeing a close and comfortable shave.
See all benefits

A close shave

Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.

Reflex Action system

Reflex Action system

Automatically adjust to every curve of your face and neck for flexible, smoother shaving.

Individually floating heads

Individually floating heads

Align the razor-sharp blades of your Philips shaver closer to your skin for exceptional closeness.

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

1

Review

100%

recommend this product

5
3
2
1

13/05/2020

Nederland

Nederland

Verified buyer

Scheren

Een fijn scheerapparaat die fijn en goed scheert erg goed een gezien de prijs kun je niet merken dat hij zo goed is Dus de kwaliteitswerk kwaliteit de prijsverhouding een dikke 9 klasse

Pros

Scheet goed en snel

Cons

Deze vragenlijst

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6640/16 Elektrisch scheerapparaat

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