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Discontinued

Shaver series 3000Electric shaver

HQ7100/16

3.3
| (6) Reviews | 83% recommend this product
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This Philips electric shaver HQ7100 is equipped with the unique Precision Cutting system.It has ultra thin shaving heads with slots to shave long hairs and holes to shave the shortest stubble.
See all benefits

Shaves even the shortest hairs

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Spring-released pop-up trimmer

Spring-released pop-up trimmer

Full width, pop-up trimmer is perfect for grooming sideburns and moustache.

Super Lift & Cut technology

Super Lift & Cut technology

The dual blade system of this electric shaver lifts hairs to cut comfortably below skin level.

Reflex Action system

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Automatically adjusts to every curve of your face and neck.

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Reviews

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3.3

of 5

6

Reviews

83%

recommend this product

3

05/02/2016

España

España

Verified buyer

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

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