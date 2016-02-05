2 year warranty
Discontinued
Full width, pop-up trimmer is perfect for grooming sideburns and moustache.
The dual blade system of this electric shaver lifts hairs to cut comfortably below skin level.
Automatically adjusts to every curve of your face and neck.
3.3
of 5
6
Reviews
83%
recommend this product
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Verified buyer
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
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This review was made for Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique