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  • Effortless chopping
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Discontinued

Chopper

HR1396/55

2.6

| (5) Reviews

Effortless chopping

Philips brings you the new Philips chopper; a helping hand in the kitchen. It can chop anything you want—vegetables, herbs, nuts etc—in just seconds. Due to its press down operation and compact size, chopping has never been this easy.

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Effortless chopping

  • 400 W

  • 1 l plastic bowl

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Versatile

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1 l plastic bowl

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2.6

of 5

5

Reviews

5
2

24/03/2012

France

France

tres bon produit

tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés

Yes, I recommend this product

This review was made for HR1396/55 Hachoir

Yes, I recommend this product

This review was made for HR1396/55 Hachoir

10/03/2011

España

España

mejor comprate una batidora philips con acessorios

funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico

This review was made for HR1396/55

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19/09/2011

Italia

Italia

il prodotto funziona bene ma si rompe

Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.

This review was made for HR1396/55 Tritatutto

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