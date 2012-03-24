2 year warranty
Discontinued
HR1396/55
Effortless chopping
Philips brings you the new Philips chopper; a helping hand in the kitchen. It can chop anything you want—vegetables, herbs, nuts etc—in just seconds. Due to its press down operation and compact size, chopping has never been this easy.
400 W
1 l plastic bowl
2.6
of 5
5
Reviews
mcds
24/03/2012
France
tres bon produit
tres bein un probleme quand meme j'ai cassé le couteau IMPOSSIBLE d'en recommande un pas de pieces detachées tres decu car du tout je dois en acheter un autre je cherche un hachoir d'une autre marque ou on peut avoir les pieces detécheés
Yes, I recommend this product
This review was made for HR1396/55 Hachoir
Yes, I recommend this product
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Gardell
10/03/2011
España
mejor comprate una batidora philips con acessorios
funciona de maravilla pero es un poco incomodo, es mas practico un turmix philips con el accesorio de picadora. y seguro que más econoomico
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massimo
19/09/2011
Italia
il prodotto funziona bene ma si rompe
Si rompe facilmente il cursore che attiva l'interrutore. Quindi non trovando il ricambio lo devi buttare. Vero che costa poco, ma non per questo si deve rompere. Grazie.
This review was made for HR1396/55 Tritatutto
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