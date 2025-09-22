2 year warranty
NEW Next-Generation DiamondClean
Complete care is now 100% visible
HX3603/01
HX360CB
Sonicare technology
Customisable stickers
Free Sonicare for Kids app
Gentle pulsing action reaches deep between teeth and along the gum line. So, kids get the best possible clean while they are still learning to brush.
The brush heads are specially designed to help kids get a thorough clean while they learn to brush. One compact brush head is included. Standard size heads sold separately.
Special Design a Pet edition includes reusable stickers so that kids can turn their toothbrush into new animal characters any time. Let's make brushing a fun part of their day!
4.7
of 5
45
Reviews
95%
recommend this product
Marichenbeezi
22/09/2025
Deutschland
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Wow
Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.
Pros
Personalisierung Super Putzleistung
Cons
Keine
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This review was made for For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
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KleinMimi
18/09/2025
Deutschland
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Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!
Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!
Pros
Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung
Cons
Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit
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This review was made for For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
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caro.rdmn
18/09/2025
Deutschland
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Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!
Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!
Pros
Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)
Cons
-
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Yes, I recommend this product
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Based on a study of over 2600 dental professionals (dentists and hygienists) conducted in the United States, Canada, China, France, Germany, Italy, Japan, Korea, the Netherlands, Switzerland, Spain, Sweden and the United Kingdom in 2023-2024.