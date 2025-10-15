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NEW Next-Generation DiamondClean

Complete care is now 100% visible

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  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline
  • Complete care, even below the gumline

Philips Sonicare Cordless Power Flosser- White

HX3826/31

3.7
| (91) Reviews
Complete care, even below the gumline
Enjoy complete care with the Philips Sonicare Cordless Power Flosser 3000. Quad Stream technology improves gum health in 2 weeks. It cleans deep between teeth and below the gumline, removing up to 99% of plaque while staying gentle on gums*
See all benefits

Removes up to 99% of plaque below the gumline*

Complete care, even below the gumline

  • Removes up to 99.9% of plaque

  • 2 flossing modes, 3 intensities

  • Complete clean in 60 seconds

  • Fast universal charging with USB-A

  • 250 ml reservoir

Quad Stream technology: Gentle yet effective plaque removal

Quad Stream technology: Gentle yet effective plaque removal

The Quad Stream technology with its unique X-shaped tip gently covers more area with less effort. The gentle yet effective streams are precisely angled to reach places that brushing alone cannot, right into those pockets 6 mm below the gumline where plaque can linger, and remove up to 99% of plaque with gentle ease*.

Up to 2 x as effective in removing plaque**

Up to 2 x as effective in removing plaque**

Clinically proven superior gum health with Quad Stream technology. The Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is up to 2 X as effective as interdental brushes in removing plaque**. Improves gum health in just 2 weeks**.

Easy-fill 250 ml water tank for a complete clean in 60 sec***

Easy-fill 250 ml water tank for a complete clean in 60 sec***

The easy-fill, removable 250 ml water tank holds sufficient water for a full 60 second session, and even up to 90 seconds in Deep Clean mode. No stopping to refill part-way through! Before your next use, twist to detach the tank and fill it from the top, or simply use the filling port on the side. Leave the port open after use to aid drying.

Technical specifications

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Reviews

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3.7

of 5

91

Reviews

15/10/2025

Nederland

Nederland

Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.

This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

20/09/2023

Nederland

Nederland

Krachtige powerflosser

Ik heb de powerflosser nu een aantal weken. Ik merk een duidelijk verschil mijn mondhygiëne is verbeterd en mijn tandvlees bloed minder. De powerflosser heeft verschillende standen en sterktes zo kun je hem naar je eigen behoeftes instellen. Door de verschillende opzetstukken kun je wisselen van waterstroom. De powerflosser is gemakkelijk bij te vullen en heeft een lange accuduur. Ik raad dit product zeker aan!

Pros

Lange accuduur, krachtig

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Yes, I recommend this product

This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

18/09/2023

Nederland

Nederland

Prima draadloze Flodder!

Een zeer handzame draadloze flosser met een goed hanteerbaar reservoir. Een toegankelijke vulopening en duidelijke display maken het eenvoudig om te flossen langs je tanden en kiezen!

Pros

Makkelijk in gebruik, handzaam, goed ruim reservoir, extra flos opzetstuk, inclusief praktische opberghoes

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

Yes, I recommend this product

This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
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Disclaimers

  1. In a lab study, with Quad Stream nozzle up to 6 mm periodontal pockets

  2. United States study 372 subjects 2022

  3. in Clean mode

  4. based on 1 flossing session per day lasting 1 minute

  5. in an in-vitro study, actual results may vary

  6. vs Classic Jet Tip, in a lab study, actual results may vary

  7. in Deep Clean mode