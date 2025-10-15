2 year warranty
NEW Next-Generation DiamondClean
Complete care is now 100% visible
HX3826/33
Removes up to 99.9% of plaque
2 flossing modes, 3 intensities
Complete clean in 60 seconds
Fast universal charging with USB-A
250 ml reservoir
The Quad Stream technology with its unique X-shaped tip gently covers more area with less effort. The gentle yet effective streams are precisely angled to reach places that brushing alone cannot, right into those pockets 6 mm below the gumline where plaque can linger, and remove up to 99% of plaque with gentle ease*.
Clinically proven superior gum health with Quad Stream technology. The Sonicare Cordless Power Flosser 3000 is up to 2 X as effective as interdental brushes in removing plaque**. Improves gum health in just 2 weeks**.
The easy-fill, removable 250 ml water tank holds sufficient water for a full 60 second session, and even up to 90 seconds in Deep Clean mode. No stopping to refill part-way through! Before your next use, twist to detach the tank and fill it from the top, or simply use the filling port on the side. Leave the port open after use to aid drying.
3.7
of 5
91
Reviews
Kerel 1
15/10/2025
Nederland
Werkt goed. Onder de douche te gebruiken. Makkelijk in gebruik. Tip: lauwwarm water is fijner voor de tanden.
This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Mipandapie
20/09/2023
Nederland
Part of promotion
Krachtige powerflosser
Ik heb de powerflosser nu een aantal weken. Ik merk een duidelijk verschil mijn mondhygiëne is verbeterd en mijn tandvlees bloed minder. De powerflosser heeft verschillende standen en sterktes zo kun je hem naar je eigen behoeftes instellen. Door de verschillende opzetstukken kun je wisselen van waterstroom. De powerflosser is gemakkelijk bij te vullen en heeft een lange accuduur. Ik raad dit product zeker aan!
Pros
Lange accuduur, krachtig
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Yes, I recommend this product
This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
jazz65
18/09/2023
Nederland
Part of promotion
Prima draadloze Flodder!
Een zeer handzame draadloze flosser met een goed hanteerbaar reservoir. Een toegankelijke vulopening en duidelijke display maken het eenvoudig om te flossen langs je tanden en kiezen!
Pros
Makkelijk in gebruik, handzaam, goed ruim reservoir, extra flos opzetstuk, inclusief praktische opberghoes
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
Yes, I recommend this product
This review was made for Draadloze Power Flosser 3000 HX3826/33 Waterflosser - Zwart
In a lab study, with Quad Stream nozzle up to 6 mm periodontal pockets
United States study 372 subjects 2022
in Clean mode
based on 1 flossing session per day lasting 1 minute
in an in-vitro study, actual results may vary
vs Classic Jet Tip, in a lab study, actual results may vary
in Deep Clean mode