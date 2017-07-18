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  • Precise edges and contours
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  • Precise edges and contours
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Multigroom series 1000Ultra-precise beard styler

MG1100/16

4.2
| (57) Reviews | 85% recommend this product
Precise edges and contours
The Philips MULTIGROOM Series 1000 provides power and precision for trimming, shaping and shaving facial hair. Trim and shape your beard evenly with the advanced DualCut trimmer and the combs. Define precise lines, edges and contours with the detail shaver.
See all benefits

The world's most preferred electric male grooming brand1

Trim, shape and shave for perfect facial style

Precise edges and contours

  • DualCut precision trimmer

  • Detail shaver attachment

  • Fully washable, AA battery

  • 3 precision combs

Detail trimmer for perfect facial details

Detail trimmer for perfect facial details

The 21-mm precision trimmer helps you trim evenly and shape your facial style (stubble, goatee, sideburns, neckline or moustache) with great control and visibility.

Sharper blades* for perfect edging with DualCut technology

Sharper blades* for perfect edging with DualCut technology

Advanced DualCut Technology combines a double-sharpened cutting element with low-friction engineering.

Detail shaver for perfect lines and contours

Detail shaver for perfect lines and contours

The skin-friendly 21-mm detail foil shaver is designed to fit into small spaces with more precision than a blade, for a clean shave even in hard-to-reach areas.

Technical specifications

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Reviews

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4.2

of 5

57

Reviews

85%

recommend this product

18/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Good one from a trusted brand

Great machine overall. Cheap end easy to use. Nice blades.

Yes, I recommend this product

This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler

Yes, I recommend this product

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11/08/2015

Nederland

Nederland

Uitstekend resultaat

Het is een piekfijn en haarscherp apparaat. Ik gebruik het voor het trimmen van mijn baard en snor, en merk telkens weer dat het een uitkomst is.

Yes, I recommend this product

This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Zeer nauwkeurige baardstyler

Yes, I recommend this product

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23/06/2023

Deutschland

Deutschland

perfekter Multigroom mit großer Vielfalt

der Philips Multigroom Bartstyler hat durch seine beiliegenden Ansätze eine vielfältige Einmsatzmöglichkeit. Für mich wichtig waren die unterschiedlichen Längenaufsätze zum Trimmen des Bartes. Hier hat man ausreichende Auswahl zwischen den Größen S, M und L. Sehr hilfreich und häufig in der Nutzung bei mir war auch der kleine schmale, "normale" Rasiereraufsatz. Hiermit kann man ideal die Konturen glatt nachrasieren. Das wechseln der verschiedenen Aufsätze erfolgt sehr schnell und einfach. Auch der Wechsel des Trimm- und Rasier Aufsatz geht schnell mittels einer Drehbewegung. Die Materialien fühlen sich alles sehr wertig an und sind sauber verarbeitet. Bei Betrieb ist der Multigroom im Vergleich zu anderen Produkten der gleichen Kategoerie angenehm leise.

Pros

schnelles Wechseln der Aufsätze, verhältnismäßig Leise

Cons

Batteriebetrieb statt Akku

Yes, I recommend this product

This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler

Yes, I recommend this product

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Disclaimers

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 

  1. versus its Philips predecessor