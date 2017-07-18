Der Name des Bartstylers verspricht einen besonders präzisen Bartschnitt und nach ca. 2 Wochen Nutzung kann ich diese Eigenschaft besonders bestätigen! Zum Lieferumfang des Produkts gehören das Handstück, der Präzisionsschneidekopf, der Präzisionsscherkopf, 3 Kammaufsätze, eine Reinigungsbürste und eine Batterie (AA). Nach dem auspacken, kann der Trimmer nach wenigen Handgriffen und Betrieb genommen werden. Eine Anleitung liegt bei, ist aber eigentlich nicht notwendig, da die Bedienung selbsterklärend und einfach ist. Das Produkt wirkt solide und gut verarbeitet. Nichts wackelt oder klappert. Es liegt gut in der Hand, wodurch das Stylen sehr einfach von der Hand geht. Zur Batterielaufzeit kann ich noch nicht viel sagen, da ich wie gesagt das Gerät erst seit zwei Wochen verwende. Die Kammaufsätze sind mit S (1mm), M (3mm) und L (5mm) beschriftet. Die Längenangaben findet man jedoch nur in der Anleitung. Hier wäre ein Angabe auch auf den Kammaufsätzen wünschenswert. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass dem Produkt keine Tasche oder ähnliches Beiliegt, was für mich zu Hause nicht das Problem ist. Auf Reisen wäre allerdings eine Tasche - auf Grund der vielen Einzelteile - sinnvoll. Zu meinen regelmäßigen Routinen gehört auch das auffrischen meiner Bartkonturen. Hier hatte ich in der Vergangenheit schon viele Produkte im Einsatz, wobei ich oft eben nicht präzise Ergebnisse hatte. Mit dem Bartstyler von Philips lässt sich das ausrasieren der Konturen wunderbar und unkompliziert durchführen. Die Klinge ist scharf, sodass kein Nachrasieren notwendig ist. Einmal ansetzen und gut ist. Der Aufsatz ist sehr kompakt, sodass man alle Gesichtspartien sehr komfortable und problemlos erreicht. Besonders der Präzisionsscherkopf hat überzeugt, da keinerlei "Stoppeln" übrig stehen bleiben! Die Kammaufsätze benutze ich ab und zu auch zum Kürzen meines Oberlippenbarts. Hier hat sich gezeigt, dass sich der Bartstyler - aufgrund seiner Größe - besser eignet, als mein anderer Bartrasier. Die Reinigung des Produkts ist denkbar simpel. Die Einzelteile einfach unter fließendem Wasser halten und trocknen lassen. Schließlich kann ich sagen, dass das Produkt bis hierhin voll überzeugt hat und von mir auch weiterhin täglich eingesetzt wird.