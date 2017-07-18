2 year warranty
DualCut precision trimmer
Detail shaver attachment
Fully washable, AA battery
3 precision combs
The 21-mm precision trimmer helps you trim evenly and shape your facial style (stubble, goatee, sideburns, neckline or moustache) with great control and visibility.
Advanced DualCut Technology combines a double-sharpened cutting element with low-friction engineering.
The skin-friendly 21-mm detail foil shaver is designed to fit into small spaces with more precision than a blade, for a clean shave even in hard-to-reach areas.
4.2
of 5
57
Reviews
85%
recommend this product
revok
18/07/2017
United Kingdom
Good one from a trusted brand
Great machine overall. Cheap end easy to use. Nice blades.
Yes, I recommend this product
This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler
Yes, I recommend this product
This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Ultra-precise beard styler
Johan33
11/08/2015
Nederland
Uitstekend resultaat
Het is een piekfijn en haarscherp apparaat. Ik gebruik het voor het trimmen van mijn baard en snor, en merk telkens weer dat het een uitkomst is.
Yes, I recommend this product
This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Zeer nauwkeurige baardstyler
Yes, I recommend this product
This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Zeer nauwkeurige baardstyler
rvddvr
23/06/2023
Deutschland
Part of promotion
perfekter Multigroom mit großer Vielfalt
der Philips Multigroom Bartstyler hat durch seine beiliegenden Ansätze eine vielfältige Einmsatzmöglichkeit. Für mich wichtig waren die unterschiedlichen Längenaufsätze zum Trimmen des Bartes. Hier hat man ausreichende Auswahl zwischen den Größen S, M und L. Sehr hilfreich und häufig in der Nutzung bei mir war auch der kleine schmale, "normale" Rasiereraufsatz. Hiermit kann man ideal die Konturen glatt nachrasieren. Das wechseln der verschiedenen Aufsätze erfolgt sehr schnell und einfach. Auch der Wechsel des Trimm- und Rasier Aufsatz geht schnell mittels einer Drehbewegung. Die Materialien fühlen sich alles sehr wertig an und sind sauber verarbeitet. Bei Betrieb ist der Multigroom im Vergleich zu anderen Produkten der gleichen Kategoerie angenehm leise.
Pros
schnelles Wechseln der Aufsätze, verhältnismäßig Leise
Cons
Batteriebetrieb statt Akku
Yes, I recommend this product
This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler
Yes, I recommend this product
This review was made for Multigroom series 1000 MG1100/16 Besonders präziser Bartstyler
Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024.
versus its Philips predecessor