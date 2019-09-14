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Discontinued

Hairclipper series 1000Hair clipper

QC5000/00

2
| (1) Review
Hair clipper
This Philips hair clipper allows you to create any look you want.
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No need to practise

Hair clipper

Complete control

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An even haircut is guaranteed with our patented 2D Contour Tracking system. It adapts to the contours of your head, giving you control of your hairstyle!.

Safe and simple styling

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Create any style in up to 8-lengths from 1-21 mm with just this unique adjustable comb. The built-in safety lock assures you can cut with confidence.

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2.0

of 5

1

Review

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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