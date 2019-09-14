2 year warranty
Discontinued
QC5000/00
An even haircut is guaranteed with our patented 2D Contour Tracking system. It adapts to the contours of your head, giving you control of your hairstyle!.
Create any style in up to 8-lengths from 1-21 mm with just this unique adjustable comb. The built-in safety lock assures you can cut with confidence.
2.0
of 5
1
Review
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux