2 year warranty
Discontinued
Super-easy hair clipper
This super-easy hair clipper enables you to create any style you want in up to 8 length settings from 1-21 mm. Just select the right hair length, lock and go. Now with extra stubble comb for extra-short haircuts and 3-day stubble look.
With contour following comb
Select and locks your desired length within a versatile range of possible lengths.
The contour-following comb adjusts to every curve to give fast and comfortable results.
A dedicated comb to cut your head hair for an extra short hair style.
3.9
of 5
23
Reviews
82%
recommend this product
PieterDvs
16/04/2016
Nederland
heel tevreden
ik ben al jaren heel tevreden met dit apparaat, en heel blij dat ik gewoon een reserve kam kan kopen op de philips website, omdat na een aantal jaar een tand van de kam afbrak toen ik m liet vallen.
Yes, I recommend this product
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Yes, I recommend this product
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Mons
10/10/2011
Nederland
Goed apparaat voor een goede prijs
Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.
Yes, I recommend this product
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Yes, I recommend this product
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Davinci5
10/10/2011
Nederland
Goed apparaat voor een goede prijs
Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.
Yes, I recommend this product
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse
Yes, I recommend this product
This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse