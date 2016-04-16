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Discontinued

Hairclipper series 1000Hair clipper

QC5050/00

3.9

| (23) Reviews | 82% recommend this product

Super-easy hair clipper

This super-easy hair clipper enables you to create any style you want in up to 8 length settings from 1-21 mm. Just select the right hair length, lock and go. Now with extra stubble comb for extra-short haircuts and 3-day stubble look.

See all benefits

Select length, lock, go

Super-easy hair clipper

  • With contour following comb

8 integrated length settings up to 21 mm

8 integrated length settings up to 21 mm

Select and locks your desired length within a versatile range of possible lengths.

Contour-following comb for speed and comfort

Contour-following comb for speed and comfort

The contour-following comb adjusts to every curve to give fast and comfortable results.

Short length comb to cut your hair to 1.6 mm

Short length comb to cut your hair to 1.6 mm

A dedicated comb to cut your head hair for an extra short hair style.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

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3.9

of 5

23

Reviews

82%

recommend this product

16/04/2016

Nederland

Nederland

heel tevreden

ik ben al jaren heel tevreden met dit apparaat, en heel blij dat ik gewoon een reserve kam kan kopen op de philips website, omdat na een aantal jaar een tand van de kam afbrak toen ik m liet vallen.

Yes, I recommend this product

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

Yes, I recommend this product

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

10/10/2011

Nederland

Nederland

Goed apparaat voor een goede prijs

Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.

Yes, I recommend this product

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

Yes, I recommend this product

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

10/10/2011

Nederland

Nederland

Goed apparaat voor een goede prijs

Ik gebruik deze tondeuse nu enkele maanden naar alle tevredenheid. Elke week doe ik mijn hoofdhaar een of twee keer in de laagste stand. De bijgeleverde opzetkam gebruik ik in de laagste stand bijvoorbeeld om mijn wenkbrauwen bij te werken. Na het opladen kan ik hem een paar weken gebruiken.

Yes, I recommend this product

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

Yes, I recommend this product

This review was made for Hairclipper series 1000 QC5050/00 Tondeuse

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