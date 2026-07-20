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Philips Shaver 500 SeriesWet & Dry Electric Compact Shaver

S595/05

4.2
| (18) Reviews | 80% recommend this product

2 awards

Close shave
The Philips 500 series with its compact design is made to give you a close shave, even on the go. With our portable shaver, you will look and feel at your best any time, anywhere.
See all benefits
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

even on the go

Close shave

  • SteelPrecision Blades

  • Lift & Cut Technology

  • 3D Floating Heads

  • Powerful motor

Close shave, even on the go

Close shave, even on the go

Our unique Lift & Cut rotary shaving system lifts the hair gently out of its root without cutting skin for a close shave.

Efficiency in all directions

Efficiency in all directions

Our 360° rotating SteelPrecision blades catch hair growing in different directions. With 3,000,000 cutting motions per minute, they ensure a fast shave any time, anywhere.

Follows your face contours for a comfortable shave

Follows your face contours for a comfortable shave

Designed to minimise skin irritation, the 3D Floating Heads float in three directions for ideal skin contact, ensuring a comfortable shave.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Awards

  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD152

Reviews

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4.2

of 5

18

Reviews

80%

recommend this product

2
1

20/07/2026

Nederland

Nederland

Klein maar fijn!

Als onderdeel van een reviewprogramma dit scheerapparaat getest. Ik ben al jaren een trouwe gebruiker van de Philips scheerapparaten, maar dan met 3 scheerkoppen. Omdat ik regelmatig voor het werk onderweg ben leek een wat kleiner apparaat wel fijn. En wat blijkt, had ik eerder moeten doen. Hij is klein, handzaam en voldoende batterijduur. Het scheerresultaat is gewoon prima en hij zit nu standaard in mijn werk tas. Er zijn echter twee nadelen die ik heb ervaren. Eerste nadeel: De USB lader is een top idee natuurlijk, als het gewoon USB aan beide kanten zou zijn. Dat is helaas niet het geval, je kunt hem in een USB lader stoppen, maar aan de kant van het scheerapparaat is het geen USB (C1 volgens mij, aka radiostekker). Tweede nadeel: Het aan/uit knopje is vrij gevoelig en ik regelmatig tijdens het scheren dat ik hem per ongeluk uit zet. Geen groot probleem natuurlijk, maar dat had wel beter gekunt lijkt me.

Pros

Klein, handzaam, stil

Cons

Geen echte USB aansluiting, aan/uit knopje gevoelig

Yes, I recommend this product

This review was made for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

Yes, I recommend this product

This review was made for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-07-08

12/06/2026

Nederland

Nederland

Top scheerapparaat!

Wat een topding! Mijn zoon heeft net beginnende baardgroei en dus nog een heel kwetsbaar huidje. Met dit apparaat scheert hij zich superglad tot elk fijn, vlassig haartje aan toe, zónder zich open te halen. Zelfs mijn man heeft hem uitgetest en is erg tevreden over het resultaat! Het apparaat is mooi compact, waardoor hij ideaal is voor in het badtasje en nauwelijks ruimte inneemt. Hij ligt superlekker in de hand, de batterij gaat lekker lang mee en hij is makkelijk schoon te houden. En ook niet onbelangrijk: mijn zoon vindt hem er best stoer uitzien!

This review was made for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

This review was made for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-29

26/05/2026

Nederland

Nederland

Erg fijn product!

Ik reis erg veel voor mijn werk en dit kleine scheerapparaat is perfect. Je krijgt er een beschermhoesje bij, waardoor hij compact blijft. Ook zit er een magnetische kapje op zodat hij goed opgeborgen en bescherm is. De batterij was wel helemaal leeg toen ik hem voor het eerst wilde gebruiken, maar na even opladen was hij klaar voor gebruik. Het viel mij wel op dat dit apparaat niet opgeladen kan worden met USB-C, waardoor ik altijd deze speciale kabel moet meenemen. Dat vind ik eigenlijk het enige minpunt. Er zit een erg handige vergrendeling op, zodat hij niet zomaar aangaat in mijn trolley. Tijdens het gebruik maakt hij weinig geluid, wat erg prettig is. Je kunt hem ook onder de douche gebruiken. Dat heb ik zelf nog niet gedaan, maar het is fijn dat die mogelijkheid er is. Er zit ook een handig kwastje bij, zodat je hem goed kunt schoonmaken. Daarnaast gaat de batterij erg lang mee.

This review was made for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

This review was made for Philips Shaver 500 Series S591/05 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-05-22

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
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Disclaimers

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 