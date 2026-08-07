2 year warranty
S792/06
This product
Philips Shaver 700 Series
Wet & Dry Electric Compact Shaver
£ 149.99
SH91
Replacement electric shaver heads
£ 51.99
£ 149.99
£ 149.99
Lift & Cut Technology
Dual SteelPrecision blades
4D Flex Heads
Powerful magnetic motor
Our patented Lift & Cut Technology lifts the hair gently from its root to cut it precisely up to 0.00 mm for skin-level closeness. Precision at its best.
Our 360° rotating Dual SteelPrecision blades catch hair growing in different directions. With 4,000,000 cutting motions per minute, they ensure a fast shave any time, anywhere.
Designed to minimise skin irritation, the 4D Flex Heads flex and float in four directions for optimal skin contact even in difficult areas, ensuring a comfortable shave.
4.1
of 5
18
Reviews
sukidog
07/08/2026
United Kingdom
Verified buyer
Travel razor
The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.
This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Date of Use 2026-06-15
Jandrick
22/02/2026
United Kingdom
Verified buyer
Compact Razor
This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.
This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver
Kreeke
19/06/2026
Nederland
Part of promotion
Compact, licht en perfect voor onderweg
Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.
Pros
Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie
Cons
Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig
Yes, I recommend this product
This review was made for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Yes, I recommend this product
This review was made for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
Date of Use 2026-06-01
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
with a daily shave of 2.5 min