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  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave
  • Powerful, skin-close shave

Philips Shaver 700 SeriesWet & Dry Electric Compact Shaver

S792/06

4.1
| (18) Reviews
Powerful, skin-close shave
Philips 700 Series with DualSteel Precision Blades and Lift & Cut Technology cuts hair precisely up to 0.00 mm for a skin-close shave. Its premium compact design is crafted to fit you perfectly, making it ideal for any occasion.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

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This product

Philips Shaver 700 Series Wet & Dry Electric Compact Shaver

Philips Shaver 700 Series
Wet & Dry Electric Compact Shaver

£ 149.99

  • SH91

    SH91
    Replacement electric shaver heads

    £ 51.99

£ 149.99

£ 149.99

Powerful, skin-close shave

  • Lift & Cut Technology

  • Dual SteelPrecision blades

  • 4D Flex Heads

  • Powerful magnetic motor

Powerful, skin-level close shave

Powerful, skin-level close shave

Our patented Lift & Cut Technology lifts the hair gently from its root to cut it precisely up to 0.00 mm for skin-level closeness. Precision at its best.

Advanced efficiency in all directions

Advanced efficiency in all directions

Our 360° rotating Dual SteelPrecision blades catch hair growing in different directions. With 4,000,000 cutting motions per minute, they ensure a fast shave any time, anywhere.

Follows your face contours for a comfortable shave

Follows your face contours for a comfortable shave

Designed to minimise skin irritation, the 4D Flex Heads flex and float in four directions for optimal skin contact even in difficult areas, ensuring a comfortable shave.

Technical specifications

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Reviews

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4.1

of 5

18

Reviews

2

07/08/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

Travel razor

The size of the unit, plus its accessories makes it ideal for use outside of the home. It takes up so little space. The closeness of the shave amazed me - far better than my current series 5000. Its quiet in operatation too.

This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

Date of Use 2026-06-15

22/02/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

Compact Razor

This is a great trade razor that really does the job. Very close shave as good as the lager models of electric razors. Quick to charge either with cable or wireless with charge pad. So quiet I cam bearly hear the motor running. Ideal for travel or everyday use, can be used wet or dry. The added bonus of a nose trimer also, this razor is just perfect for the man about town.

This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

This review was made for Philips Shaver 700 Series S792/06 Wet & Dry Electric Compact Shaver

19/06/2026

Nederland

Nederland

Compact, licht en perfect voor onderweg

Ideaal voor op vakantie, waarvoor ik hem heb aangeschaft. Door het compacte formaat is dit een superfijn apparaatje om mee te nemen. Wat meteen opvalt, is hoe prettig hij in de hand ligt en dat hij niet al te zwaar aanvoelt. Het aan- en uitzetten was in het begin even wennen, omdat het niet met drukknoppen werkt maar met een lichte aanraking en veegbeweging, een soort touch- en swipebediening. Eenmaal gewend werkt dat eigenlijk prima. Het scheert mooi glad en je hoeft er niet hard op de huid te drukken. Ook nat scheren is mogelijk en schoonmaken gaat echt heel makkelijk. De bijgeleverde neustrimmer werkt verrassend goed en het wisselen van het opzetstuk gaat zonder gedoe. Daarnaast wordt hij geleverd met een luxe beschermhoes die degelijk aanvoelt en magnetisch sluit. Ook het afdekkapje klikt stevig vast dankzij de magnetische sluiting, waardoor het niet zomaar loskomt. Het grootste pluspunt vind ik het snelladen, in slechts 5 minuten heeft het apparaat genoeg acculading voor een scheerbeurt. Handig als ik hem even vergeten ben op te laden.

Pros

Fijn compact formaat ideaal voor op reis, ligt prettig in de hand, gemakkelijk schoon te maken, luxe accessoires, handige snellaadfunctie

Cons

Geen fysieke knoppen, touch- en swipebediening is even wennen maar werkt prettig

Yes, I recommend this product

This review was made for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

Yes, I recommend this product

This review was made for Philips Shaver 700 Series S791/06 Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren

Date of Use 2026-06-01

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. with a daily shave of 2.5 min