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Discontinued

ShoqBoxwireless portable speaker

SB500M/00

4

| (9) Reviews

Extreme loudness

The street-tough Philips ShoqBox SB500 Bluetooth portable speaker is the ultimate sound machine for party-starters who bring the beat wherever they go! High-powered extreme loudness meets explosive bass, while LED lights pulse to the beat.

See all benefits

Extreme loudness

  • Bluetooth®

  • Waterproof, shockproof

  • Multi-coloured lights

Built-in microphone for hands-free calls

With its built-in microphone, this speaker also works as a speaker phone. When a call comes in, the music is put on pause and you can talk via the speaker. Whether you're calling home, or calling your friends from a party - either way, it works great.

Hit the lights! Multicolor LEDs pulse to the beat

Hit the lights! Multicolor LEDs pulse to the beat

Step into the light and feel the power of pounding beats and blazing lights. Uniquely engineered multicolor LEDs pulse to the rhythm of the beat, bringing your music to life and adding another dimension to the party. Or if you'd rather dance in the dark, that's fine too - just flip a switch and it's lights out.

Wireless music streaming via Bluetooth

Wireless music streaming via Bluetooth

Bluetooth is a short range wireless communication technology that is both robust and energy-efficient. The technology allows easy wireless connection to iPod/iPhone/iPad or other Bluetooth devices, such as smartphones, tablets or even laptops. So you can enjoy your favorite music, sound from video or game wireless on this speaker easily.

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

9

Reviews

4

20/02/2018

Deutschland

Deutschland

Keep on rocking

Einführung: Ich habe schon einige Bluetooth Lautsprecher in Händen gehabt, allerdings noch keinen von Philips und so war ich sehr gespannt ob dieser mit meinem Craetive Sound Blaster Roar pro mithalten kann. Es gibt ihn in zwei Farben und uns gefällt die Farbkombination schwarz / orange besser als schwarz / blau. Unpacking: Beim Auspacken hatte ich dann das erste Highlight, denn beim Öffnen der Verpackung kommt ein Aufdruck mit dem Hinweis „Warning Extreme Loudness“ zum Vorschein und ein Schmunzeln ist auf meinem Gesicht erschienen, hier hat Philips also einiges vor. Geliefert wird der Lautsprecher mit einem knapp über sechzig Zentimeter langem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist wie es im Moment oft üblich ist ein kleiner, gefalteter Zettel, der nach dem ersten auseinander Falten nur noch schwer wieder auf das vorige Format zu bringen ist. Es handelt sich um eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme, die vollständige Anleitung ist nur über die Webseite des Herstellers online zu finden. Optik & Größe: Der erste Eindruck bei der Optik war eher ein „geht so“, aber was hatte ich bei einem wasserfesten Lautsprecher anders erwartet? Dafür erscheint er dann doch recht ansehnlich und hochwertig. Die Ladeanschlüsse sind hinter einer recht großen Kunststoffklappe versteckt, die mit einem Kunststoffband fest am Lautsprecher befestigt ist und dennoch genug Platz bietet. Von der Verarbeitung wirkt er mehr als ordentlich, keine Ecken und die ungewöhnliche Form ist faszinierend, gefällt mir bei näherer Betrachtung immer mehr. Von der Größe ist er mit 10,5 x 23 x 10,1 cm mit einem ordentlichen Umfang versehen, was sich beim Klang dann bemerkbar machen sollte. Mit einem Gewicht von über einem Kilogramm hat er schon einiges zu bieten, dafür hat er eine Befestigungsmöglichkeit. Beim Aufladen des Lautsprechers (integrierter Lithium-Ionen-Akku) werden erstmalig die LEDs sichtbar. Da ist die Vorfreude mit den kleinen Lichteffekten zum Abspielen der Musik schon gegeben. Die LEDs sind in rot, grün und blau und gerade im Dunkeln gefallen sie mir gut. Nette Idee wenn auch nicht mehr. Bluetooth: Die Bluetooth-Verbindung ist einfach, es muss nur die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher gedrückt werden. Nun fängt der Lautsprecher an zu blinken und steht zur Kopplung bereit. Anschließend wird die Kopplung direkt beim Anschalten des Lautsprechers hergestellt und hat eine Reichweite bis zu zehn Metern, wobei diese anhängig von der Umgebung ist. Ich konnte keine Verbindungsabbrüche oder Aussetzer feststellen. Klang: Natürlich ist der Klang die Hauptsache bei einem Bluetooth-Lautsprecher und dieser kleine Lautsprecher hat eine Leistung von 30 W und die sind ganz schön gewaltig. Direkt die ersten Töne haben mich mitgerissen, ein sauberer Klang mit viel Bass für diese Größe. Egal wie laut der Lautsprecher (hier ist es ein wirklicher „Laut“sprecher) aufgedreht wird, die Musik ist ausgewogen, keine Übersteuerung oder sonstige negative Eigenschaften. Mit einem Knopfdruck (SHOQ-Modus Taste) kann die volle Lautstärke ausgeschöpft werden und das ist eine Menge Power. Bedienung: Über das Smartphone kann er selbstverständlich bedient werden, ebenso hat er sechs Bedientasten, welche auf Anhieb ohne Zeitverzögerung ansprechen. Es gibt außer der Ein-/Austaste, die Bluetoothtaste (zum Koppeln), Pause/Wiedergabe, Laut, Leise und die SHOQ-Modus Taste. Hier hätte ich mir durchaus mehr vorstellen können, wie nächster Titel oder ähnliches, dennoch ausreichend. Noch zu erwähnen: Weiterhin kann der Lautsprecher noch als Freisprecheinrichtung verwendet werden und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker (Line-In-Eingang). Es versteht sich eigentlich von selbst, dass er wasserdicht ist und dreißig Minuten in bis zu einem Meter Wasser ohne Probleme verkraften sollte. Fazit: Ein unglaublicher und starker Klang der alles in Grund und Boden spielt. Die verspielte Form und die LEDs runden das Ganze ab. Beim Ladekabel wurde ein wenig gespart und bei den LEDs und den Bedientasten wäre durchaus noch mehr gegangen. Für diesen Preis ist der Bluetooth-Lautsprecher absolut top und erhält von mir fünf von fünf Sternen.

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This review was made for ShoqBox SB500M Tragbarer, kabelloser Lautsprecher

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25/01/2018

Deutschland

Deutschland

Klarer und voller Klang

Einführung: Ich habe schon einige Bluetooth Lautsprecher in Händen gehabt, allerdings noch keinen von Philips und so war ich sehr gespannt ob dieser mit meinem Craetive Sound Blaster Roar pro mithalten kann. Es gibt ihn in zwei Farben und uns gefällt die Farbkombination schwarz / orange besser als schwarz / blau. Unpacking: Beim Auspacken hatte ich dann das erste Highlight, denn beim Öffnen der Verpackung kommt ein Aufdruck mit dem Hinweis „Warning Extreme Loudness“ zum Vorschein und ein Schmunzeln ist auf meinem Gesicht erschienen, hier hat Philips also einiges vor. Geliefert wird der Lautsprecher mit einem knapp über sechzig Zentimeter langem Ladekabel und einer Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist wie es im Moment oft üblich ist ein kleiner, gefalteter Zettel, der nach dem ersten auseinander Falten nur noch schwer wieder auf das vorige Format zu bringen ist. Es handelt sich um eine kurze Anleitung zur Inbetriebnahme, die vollständige Anleitung ist nur über die Webseite des Herstellers online zu finden. Optik & Größe: Der erste Eindruck bei der Optik war eher ein „geht so“, aber was hatte ich bei einem wasserfesten Lautsprecher anders erwartet? Dafür erscheint er dann doch recht ansehnlich und hochwertig. Die Ladeanschlüsse sind hinter einer recht großen Kunststoffklappe versteckt, die mit einem Kunststoffband fest am Lautsprecher befestigt ist und dennoch genug Platz bietet. Von der Verarbeitung wirkt er mehr als ordentlich, keine Ecken und die ungewöhnliche Form ist faszinierend, gefällt mir bei näherer Betrachtung immer mehr. Von der Größe ist er mit 10,5 x 23 x 10,1 cm mit einem ordentlichen Umfang versehen, was sich beim Klang dann bemerkbar machen sollte. Mit einem Gewicht von über einem Kilogramm hat er schon einiges zu bieten, dafür hat er eine Befestigungsmöglichkeit. Beim Aufladen des Lautsprechers (integrierter Lithium-Ionen-Akku) werden erstmalig die LEDs sichtbar. Da ist die Vorfreude mit den kleinen Lichteffekten zum Abspielen der Musik schon gegeben. Die LEDs sind in rot, grün und blau und gerade im Dunkeln gefallen sie mir gut. Nette Idee wenn auch nicht mehr. Bluetooth: Die Bluetooth-Verbindung ist einfach, es muss nur die Bluetooth-Taste auf dem Lautsprecher gedrückt werden. Nun fängt der Lautsprecher an zu blinken und steht zur Kopplung bereit. Anschließend wird die Kopplung direkt beim Anschalten des Lautsprechers hergestellt und hat eine Reichweite bis zu zehn Metern, wobei diese anhängig von der Umgebung ist. Ich konnte keine Verbindungsabbrüche oder Aussetzer feststellen. Klang: Natürlich ist der Klang die Hauptsache bei einem Bluetooth-Lautsprecher und dieser kleine Lautsprecher hat eine Leistung von 30 W und die sind ganz schön gewaltig. Direkt die ersten Töne haben mich mitgerissen, ein sauberer Klang mit viel Bass für diese Größe. Egal wie laut der Lautsprecher (hier ist es ein wirklicher „Laut“sprecher) aufgedreht wird, die Musik ist ausgewogen, keine Übersteuerung oder sonstige negative Eigenschaften. Mit einem Knopfdruck (SHOQ-Modus Taste) kann die volle Lautstärke ausgeschöpft werden und das ist eine Menge Power. Bedienung: Über das Smartphone kann er selbstverständlich bedient werden, ebenso hat er sechs Bedientasten, welche auf Anhieb ohne Zeitverzögerung ansprechen. Es gibt außer der Ein-/Austaste, die Bluetoothtaste (zum Koppeln), Pause/Wiedergabe, Laut, Leise und die SHOQ-Modus Taste. Hier hätte ich mir durchaus mehr vorstellen können, wie nächster Titel oder ähnliches, dennoch ausreichend. Noch zu erwähnen: Weiterhin kann der Lautsprecher noch als Freisprecheinrichtung verwendet werden und hat einen 3,5 mm Klinkenstecker (Line-In-Eingang). Es versteht sich eigentlich von selbst, dass er wasserdicht ist und dreißig Minuten in bis zu einem Meter Wasser ohne Probleme verkraften sollte. Fazit: Ein unglaublicher und starker Klang der alles in Grund und Boden spielt. Die verspielte Form und die LEDs runden das Ganze ab. Beim Ladekabel wurde ein wenig gespart und bei den LEDs und den Bedientasten wäre durchaus noch mehr gegangen. Für diesen Preis ist der Bluetooth-Lautsprecher absolut top und erhält von mir fünf von fünf Sternen.

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26/04/2018

France

France

tres bon produit

tres bon produit avec un bon son dommage manqué la sangle de transport

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This review was made for ShoqBox SB500B Enceinte portable sans fil

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