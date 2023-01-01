2 year warranty
100% private, no interference
Crystal clear sound
Up to 24 hours of monitoring
Starry night light projector
DECT technology provides a secure and private connection, so you can be sure that you are the only one listening in. It guarantees zero interference from any other transmitting devices, like other baby monitors, cordless phones and mobile phones.
DECT technology provides crystal clear sound, so you can hear every tiny giggle, gurgle and hiccup with perfect clarity.
The unique Smart ECO mode automatically minimises the audio transmission and increases your battery time. The closer you are to your baby, the less power is needed for a perfect connection.
4.7
of 5
115
Reviews
97%
recommend this product
CaroBien
01/01/2023
Nederland
Verified buyer
Fijne babyfoon
Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.
Pros
Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis
Cons
Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar
Yes, I recommend this product
This review was made for SCD731/26 DECT-babyfoon
Yes, I recommend this product
This review was made for SCD731/26 DECT-babyfoon
van Tellingen
11/06/2021
Nederland
Verified buyer
Geweldig bereik en kraakhelder geluid.
Het bereik is fantastisch. Ik vind alleen de batterijduur aan de korte kant. Ik had liever een sterke accu erin gehad.
Pros
Groot bereik, goede geluidskwaliteit, mooi design, goede kwaliteit, voelt solide aan, privé modus, prijs.
Cons
Batterijen gaan snel leeg, lelijk snoer.
Yes, I recommend this product
This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Yes, I recommend this product
This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Dellepoort
10/06/2020
Nederland
Verified buyer
Het product heeft goede kenmerken
Het geluid is prima, je kunt terug praten en lichteffecten en liedjes. Een allesomvattende babyfoon
Pros
Contact, licht en geluid
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Yes, I recommend this product
This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.