ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

All series

  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby
  • The most reliable connection to your baby

Philips AventDECT baby monitor

SCD735/00

4.7
| (115) Reviews | 97% recommend this product
The most reliable connection to your baby
Our SCD735 baby monitor gives you more flexibility with up to 24 hrs monitoring before recharging and a crystal-clear sound. Includes a wide variety of soothing and reassuring features. Your baby will love the starry night light projector!
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

100% private, with zero interference

The most reliable connection to your baby

  • 100% private, no interference

  • Crystal clear sound

  • Up to 24 hours of monitoring

  • Starry night light projector

DECT technology guarantees zero interference and 100% privacy

DECT technology guarantees zero interference and 100% privacy

DECT technology provides a secure and private connection, so you can be sure that you are the only one listening in. It guarantees zero interference from any other transmitting devices, like other baby monitors, cordless phones and mobile phones.

Crystal clear sound thanks to DECT technology

DECT technology provides crystal clear sound, so you can hear every tiny giggle, gurgle and hiccup with perfect clarity.

Energy-saving Smart ECO mode for minimal transmission

Energy-saving Smart ECO mode for minimal transmission

The unique Smart ECO mode automatically minimises the audio transmission and increases your battery time. The closer you are to your baby, the less power is needed for a perfect connection.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Find a spare part or an accessory

Go to parts and accessories

Parts & Accessories

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

4.7

of 5

115

Reviews

97%

recommend this product

2

01/01/2023

Nederland

Nederland

Verified buyer

Fijne babyfoon

Hele fijne babyfoon: goed bereik in huis en geluid, makkelijk verplaatsbaar naar een andere kamer, handige effecten erop zoals praten of een slaapmuziekje aanzetten. Mooi design en neemt niet veel ruimte in. Ik mis geen video functie omdat we wel gaan kijken als er iets is.

Pros

Handig in gebruik, eenvoudig, verplaatsbaar, goed bereik in huis

Cons

Lichteffect op plafond is leuk maar niet zo duidelijk zichtbaar

Yes, I recommend this product

This review was made for SCD731/26 DECT-babyfoon

Yes, I recommend this product

This review was made for SCD731/26 DECT-babyfoon

11/06/2021

Nederland

Nederland

Verified buyer

Geweldig bereik en kraakhelder geluid.

Het bereik is fantastisch. Ik vind alleen de batterijduur aan de korte kant. Ik had liever een sterke accu erin gehad.

Pros

Groot bereik, goede geluidskwaliteit, mooi design, goede kwaliteit, voelt solide aan, privé modus, prijs.

Cons

Batterijen gaan snel leeg, lelijk snoer.

Yes, I recommend this product

This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

Yes, I recommend this product

This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

10/06/2020

Nederland

Nederland

Verified buyer

Het product heeft goede kenmerken

Het geluid is prima, je kunt terug praten en lichteffecten en liedjes. Een allesomvattende babyfoon

Pros

Contact, licht en geluid

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

Yes, I recommend this product

This review was made for Premium SCD733/26 Premium DECT-babyfoon

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 