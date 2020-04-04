2 year warranty
Infant Starter Set
4 oz/125 ml + 9 oz/260 ml
Newborn flow + Slow flow teat
0 m+ and 1 m+
Our anti-colic valve is designed to keep air away from your baby's tummy to reduce colic and discomfort. As your baby feeds, the valve integrated into the teat flexes to allow air into the bottle to prevent vacuum build up and vents it towards the back of the bottle. It keeps air in the bottle and away from baby's tummy to help reduce colic and discomfort.
Philips Avent Anti-colic bottle reduces fussing. Babies fed with Philips Avent Anti-colic bottles experienced 60% less fussing at night than babies fed with a competitor's anti-colic bottle.*
The teat shape allows a secure latch and the ribbed texture helps prevent teat collapse for uninterrupted, comfortable feeding.
4.9
of 5
19
Reviews
100%
recommend this product
Tester Irene
04/04/2020
España
Part of promotion
Una maravilla
He estado probando estos biberones durante un par de semanas y puedo decir sin miedo a equivocarme que me declaro fiel a la marca 100%. Sencillamente me encantan, por varios motivos. El primero y más importante es que veo que mi bebé no sufre de cólicos exagerados (todos los bebés tienen gases) y hace las tomas genial. En segundo lugar, su diseño me parece sencillo, compacto, fácil de limpiar y cómodo de agarrar. Las tetinas son intercambiables según el flujo que necesites. Y en tercer lugar, el pack me parece todo un acierto, con dos biberones pequeños (de 125ml),dos grandes (de 260ml), un cepillo para limpiarlos y un chupete. *Ojo al detalle del chupete, que lleva tapa!! Me parece genial para que no se vaya rozando por ahí!!* En conclusión, un set muy completo, de buena calidad y que de momento, en lo que a mi bebé respecta, da buen resultado con los cólicos. Ideal para regalar
Pros
Todo
Cons
Nada
Yes, I recommend this product
This review was made for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Yes, I recommend this product
This review was made for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
MonicaV
27/03/2020
España
Part of promotion
Muy buena opción de biberones para recién nacido
Con el uso de estos biberones, hemos notado que nuestro bebé toma menos aire durante las tomas ya que se agarra mejor a esta tetina que a otras que hemos probado y reduce la cantidad de veces que él solito se desengancha del biberón. Eso junto con que además el sistema anticólico funciona muy bien, nos ha facilitado las tomas y digestiones del bebé. Además me ha sorprendido la facilidad para limpiar el biberón con el cepillo. Adjunto una foto para que se vea cómo el cepillo llega a la parte de arriba redondeada que (al menos en otros biberones que había usado) era la más complicada de lavar y muchas veces los esterilizaba directamente en lugar de lavarlos solamente con tal de asegurar que no quedaba nada en ningún rincón, por lo que envejecían mucho más rápido. También el agarre de este biberón me parece muy práctico, porque con el tiempo de irlo usando, mi bebé ha ido poniendo las manitas alrededor y podía cogerlo, que con otros, incluso de la misma marca, que son más bajitos pero más regorditos, les cuesta más a los peques cogerlos. Así que considero que este producto es muy bueno. Lo único que quizás añadiría, es que el set incluyese alguna tetina diferente adicional, ya que el biberón de 260ml ya es para bebés más mayores, que quizas requieran de un flujo mayor y con la tetina de recién nacido a lo mejor se queda corto ya para esos biberones para más mayores.
Pros
Facilidad de limpieza, y buen funcionamiento anticólico
Cons
Me gustaría que incluyese alguna tetina de flujo mayor.
Yes, I recommend this product
This review was made for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Yes, I recommend this product
This review was made for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Sanra
26/03/2020
España
Part of promotion
Calidad Inmejorable
Recommiendo a todo mi entorno que tienen bebés y estan sufriendo las problemas de colicos. Estoy muy satisfecho con el producto. Para mi bebé se ha lucido.
Pros
Su sistema de válvula anti-cólicos deja el aire permanezca en el biberón en vez de alojarse en la barriguita. Además es diseño atractivo, higeinico, practico, util, facil de limpiar y calidad inmejorable.
Cons
Hasta ahora no he encontrado ninguna pega
Yes, I recommend this product
This review was made for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Yes, I recommend this product
This review was made for Biberones SCD806/00 Set de regalo de biberones anticólicos
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
0% BPA, following EU regulation 10/2011
At 2 weeks of age, babies fed with a Philips Avent bottle showed less colic and significantly less fussing at night compared to babies fed with another competitor bottle.
Teat design proven to prevent teat collapse and associated air ingestion and feeding interruptions.
What is colic and how does it affect babies? Colic is caused in part by swallowing air while feeding, which creates discomfort in a baby's digestive system. Symptoms include crying and fussing.