Wat een magnifiek produkt. Ik heb de babyfoon helaas nog niet voor mijn nieuwe zoon/dochter kunnen gebruiken, want die komt pas in februari 2022. Net iets te vroeg de test begonnen, maar ik heb m zeker goed kunnen testen op verschillende vlakken. Bijzonder is eigenlijk dat je het basis station eigenlijk niet meer nodig hebt, want een tablet of telefoon met de app erop is ook al ruim voldoende om het camera-station te kunnen bereiken. Het is wel erg handig om het basis-station naast jouw eigen bed op te laden om hem vervolgens overdag mee naar beneden te nemen, om m vervolgens snoerloos te gebruiken. Accu van het basis-station houdt dit ruim voldoende vol tot in de avond. De beeldkwaliteit en het geluid zijn wonderbaarlijk goed. Zowel dag- als nacht-stand van het beeld zijn van goede kwaliteit. De microfoon hoort echt alles, dus ook geluiden van buiten, wat soms wel eens tot verwarring kan zorgen, maar dan hoor je tenminste alles van je baby :) De app is een mooie vervanging van het basis-station en geeft in grote lijnen alle functies die je op het BS (basis-station) ook hebt. Er zijn verschillende mogelijkheden tot beeldgrootte en kwaliteit en zelfs logs van de kamer temperatuur zijn na te lezen. Enige nadeel in de app is de achtergrond-modus. Als je bv jouw telefoon vergrendeld en de app staat nog open, dan blijft het geluid actief. Ook al heb je geen beeld. Lastig als je net voor een vergadering jouw cam checked, vergrendeld m tijdens de vergadering en dan komen er nog geluiden uit de telefoon. In dit geval was het bij de Android app. iOS app heb ik niet getest... heb geen iphone ;) Overall een fantastisch product om als babyfoon te gebruiken. Het voorziet in al het nodige om op jouw kroos te passen op afstand.