2 year warranty
Full HD camera
Parent unit with 12 hr run time
Secure Connect System
Connect via app: Baby Monitor+
Our very own Secure Connect System uses multiple, encrypted links from baby unit to the parent unit and app. For a reassuringly robust and private connection.
See and hear your little one at home and away with the Philips Avent Baby Monitor+ app. Using Wi-Fi or mobile Internet you can monitor and soothe from anywhere.
The baby unit uses a full HD camera with night vision and digital zoom, bringing clear pictures of your little one's room day and night.
4.1
of 5
365
Reviews
80%
recommend this product
Schoenmakers
02/01/2026
Nederland
Verified buyer
Doet wat er beschreven staat een degelijk apparaat
Dit apparaat werkt ook op afstand haarscherp net zoals binnenhuis op een korte afstand. Het activeren gaat zeer snel zonder haperen. Door de verschillende babyfoon te vergelijken krijg dat voor jouw situatie nodig hebt. Ik ben verrast door het duidelijke beeld. Heb wel eens een minder scherp beeld bij andere merken gezien.
This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
MamaAnne
08/06/2024
Nederland
Top product en service
Het is een geweldig product met enorm bereik zo fijn dat je beide via je mobiel gewoon kunt inloggen wanneer en waar je wil. Scherm van alle gemakken voorzien zelfs muziek of praten mogelijk. Je kan ook instellen hoe sensitief die reageert bij beweging of geluid. Helaas was onze oplaadpunt kapot gegaan van het schermpje. Dit werd gelijk verholpen en een nieuwe opgestuurd; in tijden niet zo fijne en goede service gehad.
Yes, I recommend this product
This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Yes, I recommend this product
This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
de Ruiter
14/01/2024
Nederland
Verified buyer
Prachtig beeld en goed bereik
Ontzettend scherp en helder beeld. Bereik is ook top. Absoluut zijn geld waard!
Pros
Scherp en helder beeld. Bereik.
Cons
-
Yes, I recommend this product
This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Yes, I recommend this product
This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Up to 400 metres outdoors and 50 metres indoors
In Eco mode after a full charge