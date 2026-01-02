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Philips Avent ConnectedConnected Baby Monitor

SCD923/26

4.1
| (365) Reviews | 80% recommend this product
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Keep an eye on your baby securely and from anywhere with the Philips Avent Connected Baby Monitor. Our Secure Connect System keeps you linked to your little one throughout your home. And with the Baby Monitor+ app you can check in from anywhere.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

An eye on your baby, at home and away

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  • Full HD camera

  • Parent unit with 12 hr run time

  • Secure Connect System

  • Connect via app: Baby Monitor+

Designed to always keep you connected to baby

Our very own Secure Connect System uses multiple, encrypted links from baby unit to the parent unit and app. For a reassuringly robust and private connection.

Full HD camera with night vision and digital zoom

See and hear your little one at home and away with the Philips Avent Baby Monitor+ app. Using Wi-Fi or mobile Internet you can monitor and soothe from anywhere.

See every wiggle, hear every giggle

The baby unit uses a full HD camera with night vision and digital zoom, bringing clear pictures of your little one's room day and night.

Technical specifications

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Reviews

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4.1

of 5

365

Reviews

80%

recommend this product

02/01/2026

Nederland

Nederland

Verified buyer

Doet wat er beschreven staat een degelijk apparaat

Dit apparaat werkt ook op afstand haarscherp net zoals binnenhuis op een korte afstand. Het activeren gaat zeer snel zonder haperen. Door de verschillende babyfoon te vergelijken krijg dat voor jouw situatie nodig hebt. Ik ben verrast door het duidelijke beeld. Heb wel eens een minder scherp beeld bij andere merken gezien.

This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

08/06/2024

Nederland

Nederland

Top product en service

Het is een geweldig product met enorm bereik zo fijn dat je beide via je mobiel gewoon kunt inloggen wanneer en waar je wil. Scherm van alle gemakken voorzien zelfs muziek of praten mogelijk. Je kan ook instellen hoe sensitief die reageert bij beweging of geluid. Helaas was onze oplaadpunt kapot gegaan van het schermpje. Dit werd gelijk verholpen en een nieuwe opgestuurd; in tijden niet zo fijne en goede service gehad.

Yes, I recommend this product

This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Yes, I recommend this product

This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

14/01/2024

Nederland

Nederland

Verified buyer

Prachtig beeld en goed bereik

Ontzettend scherp en helder beeld. Bereik is ook top. Absoluut zijn geld waard!

Pros

Scherp en helder beeld. Bereik.

Cons

-

Yes, I recommend this product

This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

Yes, I recommend this product

This review was made for Connected SCD923/26 Beeldbabyfoon met app

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Disclaimers

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Up to 400 metres outdoors and 50 metres indoors

  2. In Eco mode after a full charge