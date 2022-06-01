2 year warranty
Discontinued
The wide breast shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.
Bite resistant and smooth teat designed for your growing baby's changing needs.
Petals and ridges inside the teat allow flexibility without collapse, for an uninterrupted feed.
4.8
of 5
117
Reviews
99%
recommend this product
Jenn9024
01/06/2022
Nederland
Part of promotion
Baby drinkt goed uit deze fles
Mijn dochter dronk heel goed uit de Philips avent fles en kreeg ook makkelijk het laatste beetje uit de fles. De fles is goed schoon te maken en fijn met schudden dat de fles wat groter is.
Pros
Groter dus makkelijker schudden
Cons
Gaatje speen geeft sinds iets te veel melk
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles
Craenvogel
01/06/2022
Nederland
Part of promotion
Een praktische fles
Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!
Pros
Goed in gebruik, makkelijk schoon te maken
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles
Craenvogel6
26/05/2022
Nederland
Part of promotion
Een praktische fles
Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!
Pros
Praktisch, verschillende spenen
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles