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Philips AventSCF036/27 Natural baby bottle

SCF036/27

4.8
| (117) Reviews | 99% recommend this product
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Natural latch-on due to the wide breast shaped teat

Natural latch-on due to the wide breast shaped teat

The wide breast shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.

Soft and smooth silicone for your baby's changing needs

Bite resistant and smooth teat designed for your growing baby's changing needs.

Flexible, anti-collapse ribbed teat design

Flexible, anti-collapse ribbed teat design

Petals and ridges inside the teat allow flexibility without collapse, for an uninterrupted feed.

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Reviews

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4.8

of 5

117

Reviews

99%

recommend this product

1

01/06/2022

Nederland

Nederland

Baby drinkt goed uit deze fles

Mijn dochter dronk heel goed uit de Philips avent fles en kreeg ook makkelijk het laatste beetje uit de fles. De fles is goed schoon te maken en fijn met schudden dat de fles wat groter is.

Pros

Groter dus makkelijker schudden

Cons

Gaatje speen geeft sinds iets te veel melk

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles

01/06/2022

Nederland

Nederland

Een praktische fles

Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!

Pros

Goed in gebruik, makkelijk schoon te maken

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles

26/05/2022

Nederland

Nederland

Een praktische fles

Wat valt er over deze fles te zeggen? Het is een simpele maar praktische fles wat vooral fijn is door de verschillende speentjes die je ervoor kunt aanschaffen. Tijdens dat mijn kleine nog borstvoeding en afgekolfd melk kreeg gebruikte wij de spenen 0/1 om dit zo veel mogelijk te evenaren. Dus gewoon positief over het product!

Pros

Praktisch, verschillende spenen

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF036/17 Natural-babyfles

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