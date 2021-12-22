2 year warranty
Discontinued
SCF040/27
The wide breast shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.
The teat has an ultra soft texture, designed to mimic the feel of the breast.
Flexible spiral design, combined with our unique comfort petals to create a flexible teat, allowing for a more natural feed without teat collapse.
3.3
of 5
3
Reviews
ColdBlood
22/12/2021
Deutschland
Verified buyer
Die beste
Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.
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Katrin 1982
25/04/2021
Deutschland
Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß
Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!
Pros
Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust
Cons
Verpackung = Umweltkatastrophe!!!
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Sarah736
06/07/2022
Suisse
Sauger unbrauchbar
Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen
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