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Philips AventSCF040/27 Natural teat

SCF040/27

3.3
| (3) Reviews
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Natural latch-on due to the wide breast shaped teat

Natural latch-on due to the wide breast shaped teat

The wide breast shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.

Ultra soft teat designed to mimic the feel of the breast

Ultra soft teat designed to mimic the feel of the breast

The teat has an ultra soft texture, designed to mimic the feel of the breast.

Flexible spiral design combined with comfort petals

Flexible spiral design combined with comfort petals

Flexible spiral design, combined with our unique comfort petals to create a flexible teat, allowing for a more natural feed without teat collapse.

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Reviews

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3.3

of 5

3

Reviews

3
2

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Die beste

Sie sind die beste, aber leider gibt's nicht mehr.

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This review was made for SCF040/27 Natural-Sauger

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25/04/2021

Deutschland

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Super gute Sauger - Verpackungen nicht zeitgemäß

Wir benutzen die Sauger schon bei Kind 2 allerdings erst nach je 1,5 Jahren stillen ... die Ablösung fiel aber leicht ... Weswegen ich das hier schreibe: liebes Philipps-Team: Muss es eine nicht recycelbare Hartplasteverpackung sein? Jede Mutter sterilisiert und wäscht die Sauger vorher! Wozu dieser Verpackungswahnsinn? Unseren Kindern zur Liebe bitte umdenken!!!

Pros

Gute Sauger auch in Kombination mit der Brust

Cons

Verpackung = Umweltkatastrophe!!!

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06/07/2022

Suisse

Suisse

Sauger unbrauchbar

Die Sauger ziehen sich beim Trinken immer ein. Bereits habe ich 4x neue Sauger gekauft und hatte immer das selbe Problem. Das problem ist bereits seit mehreren jahren bekannt. Bereits bei meinem anderen Kind hatte ich das selbe vor drei Jahren. Ich besitze vieles von philips und muss jetzt leider auf eine andere Marke umstellen

This review was made for SCF040/27 Natural-Sauger

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