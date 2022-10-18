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Leak-proof for mess-free drinking
The Philips Avent My Grippy spout cup has a unique valve and is leak-free, confirmed by mums! It has an anti-slip texture and contoured shape for little hands, helping toddlers confidently develop independent drinking skills.
My Grippy spout cup
300 ml/10 oz
9 m+
1-pack
There's nothing like a good adventure. Just ask your little one. And when they're on-the-go, this leak-proof sippy cup helps ensure mess-free drinking. The unique valve means liquid only flows when your toddler sips, so you don't have to worry about little spills or toppling cups. Don't just take our word for it either - 91% of mums agree that this cup is leak-proof*
When it comes to comfortable and easy drinking, little ones need a spout that's not only gentle on gums, but that can also stand up to developing teeth. My Grippy spout cup delivers on both, thanks to its bite-resistant spout that's soft.
Your toddler will be a confident, independent little drinker in no time, thanks to this cup's easy-grip design. Its contoured shape and anti-slip texture make it easy for little hands to hold.
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4.4
of 5
121
Reviews
95%
recommend this product
Hirschkäfer
18/10/2022
Deutschland
Optimal für klein und groß
Mittlerweile haben wir die Becher seit einigen Jahren - mein Sohn ist 7, und hat den Becher noch jeden Abend am Bett stehen. Ja, natürlich könnte er aus einer normalen Flasche trinken. Oder aus einem Glas oder Becher. Aber da ist ihm schon manchmal ein Missgeschick passiert - und jetzt, im Hochbett, fehlt manchmal einfach die sichere Ablage. Auch wird er oft "richtig wach", wenn er seine Flasche nachts aufschrauben muss. Das alles ist mit dem Becher von avent viiiel besser. Jeden Abend schnappt er sich einen farbenfrohen Becher (wir haben mittlerweile 5 für 3 Personen...), füllt sich frisches Wasser ein - und legt ihn neben das Kopfkissen. Noch nie in all den Jahren ist da etwas ausgelaufen! Der Griff zum Wasser klappt im Halbschlaf. Auch auf längeren Autofahrten sind die Becher unverzichtbar. Die Trinkmenge ist auch für uns Erwachsenen ausreichend groß - und es kleckert nichts. Als wir während der Corona-Infektion alle mehr oder weniger lagen, konnte der Becher mit Tee seinen Vorteil (trinken im Liegen) ausspielen. Und auch ich nutze ihn grad, da ich nach einem Unfall erst einmal hauptsächlich liegen muss. Ich hatte den Becher sogar mit im Krankenhaus - und zog neidische Blicke des Personals auf mich. Auch wenn es sich hier nur um Trinklernbecher handelt, sollte Philips dringend über ein Angebot für Erwachsene / im PflegeBereich nachdenken. Die Becher sind Gold wert!!!-
Pros
Trinken in jeder Lage, tropft nicht, keine Baby-Designs
Cons
Neue Farben wären mal toll...
Yes, I recommend this product
This review was made for - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Date of Use 2020-10-17
Yes, I recommend this product
This review was made for - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Date of Use 2020-10-17
Nadi20
04/11/2020
Deutschland
Verified buyer
Toller Schnabelbecher!
Wir nutzen diesen Schnabelbecher total gerne. Wir haben derzeit den Schnabel ab 6 Monate in Benutzung, da mein Sohn noch keine 9 Monate alt ist, aber er mag die Form des Fläschchens total. Er kann sie richtig gut alleine halten durch die schlanke Form in der Mitte. Wir lieben die Avent Flaschen alle und würden Sie daher immer wieder kaufen und weiter empfehlen.
Pros
* gut zu halten * tolle Form * tolle Optik * top Qualität
Yes, I recommend this product
This review was made for - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Date of Use 2019-10-04
Yes, I recommend this product
This review was made for - SCF802/01 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Date of Use 2019-10-04
FenChurch
05/03/2020
Deutschland
Nicht nur für Kinder
Durch meinen Sohn (mittlerweile 4) habe ich diese Becher kennengelernt. Mittlerweile ist die halbe Verwandtschaft versorgt - kinderlos oder mit großen Kindern. Weil der Becher ideal ist, wenn jemand bettlägrig ist! Vom "Trinkgefühl" ist es ähnlich der altbekannten Schnabeltasse - es kommt eine durstlöschende Menge - ohne große Anstrengung. Einen Becher mit Strohhalm muss man aufrecht halten - hier schwappt und kleckert nichts. Ganz ehrlich, Philips: denkt mal über eine Erwachsenen-Version nach! So lang nehmen wir diese hier (mit hartem und weichen Schnabel). Aber ich bin mir sicher, dass einige Pflegeheime / Menschen in häuslicher Pflege, Krankenhäuser etc. von den Bechern angetan sind.
Pros
Dicht - und es kommt ein "richtiger Schluck"
Yes, I recommend this product
This review was made for - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Date of Use 2018-03-04
Yes, I recommend this product
This review was made for - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel
Date of Use 2018-03-04
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Independent home placement tests UK, Sept 2013