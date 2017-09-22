Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.