2 year warranty
Discontinued
Stage 1
Teether for front teeth
This teether has different textures to provide varying pressure levels to soothe your baby's teething pain.
BPA-free — following EU Directive 2011/8/EU.
4.8
of 5
5
Reviews
100%
recommend this product
nenet
22/09/2017
Nederland
Erg veelzijdig gebruik.
Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.
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This review was made for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
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This review was made for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen
LenatheMom
05/10/2020
Deutschland
Perfekt für die Kleinen
Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.
Pros
Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst
Cons
Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet
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This review was made for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
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This review was made for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
billy
24/11/2011
Deutschland
beissring -ohne schadestoffe
so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!
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This review was made for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
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This review was made for SCF890/01 Beißring im Tierdesign
In a USA consumer test in 2016 with 112 mums, 96% said that the shield causes fewer skin marks and less skin irritation.