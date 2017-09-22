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  • Fits little mouths and hands
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Discontinued

AventTeether Animal-Shaped Range

SCF890/01

4.8
| (5) Reviews | 100% recommend this product
Fits little mouths and hands
The Avent BPA-Free Animal shaped range of teethers SCF890/01 massage your baby's sore gums throughout their different teething stages. The colourful, playful designs perfectly fit your baby's hands and mouth to help soothe teething pain.
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Teether that helps soothe teething pain

Fits little mouths and hands

  • Stage 1

  • Teether for front teeth

Textured for your baby to chew on as front teeth emerge

Textured for your baby to chew on as front teeth emerge

This teether has different textures to provide varying pressure levels to soothe your baby's teething pain.

Philips Avent teethers are completely BPA and Phthalate Free

Philips Avent teethers are completely BPA and Phthalate Free

BPA-free — following EU Directive 2011/8/EU.

Can be sterilised in a Philips Avent Steriliser

Can be sterilised in a Philips Avent Steriliser

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Reviews

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4.8

of 5

5

Reviews

100%

recommend this product

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2
1

22/09/2017

Nederland

Nederland

Erg veelzijdig gebruik.

Het is de beste bijtring die we tot nu toe hebben gehad. Vooral de rond uiteinde is erg geliefd. Dit omdat het meer lokaal werkt.

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This review was made for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

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This review was made for SCF890/01 Bijtring serie Dierenvormen

05/10/2020

Deutschland

Deutschland

Perfekt für die Kleinen

Es war der einzige Beißring, der sich perfekt eignete um den Schmerz zu lindern auch wenn die ersten Schneidezähne durchgebrochen sind um seitlich(re+li) zu kauen. Unsere kleine und uns hat er sehr geholfen. Schade, dass er nicht mehr produziert wird, die jüngste Schwester muss mit weniger guten Produkten auskommen, die kaum Hilfe bieten.

Pros

Schmal, perfekt an den Kiefer des Babys angepasst

Cons

Nur für die Schneide-und Eckzähne geeignet

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This review was made for SCF890/01 Beißring im Tierdesign

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This review was made for SCF890/01 Beißring im Tierdesign

24/11/2011

Deutschland

Deutschland

beissring -ohne schadestoffe

so habe ich ein gutes gewissen wenn ich meinem enkel den ring gebe - ungiftig und der zahnentwicklung bestens angepaßt!!!

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This review was made for SCF890/01 Beißring im Tierdesign

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Disclaimers

  1. In a USA consumer test in 2016 with 112 mums, 96% said that the shield causes fewer skin marks and less skin irritation. 