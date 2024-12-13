2 year warranty
Natural Response Teat
2 pieces
Thick Feed Teat
The Natural Response Teat works with your baby's natural feeding rhythm, making it easy to combine breast feeding and bottle feeding. The teat has a unique opening which only releases milk when the baby actively drinks. So when they pause to swallow and breathe, the milk pauses too.
The wide, soft and flexible teat is designed to mimic the shape and feel of a breast, helping the baby to latch on and feed comfortably.
Anti-colic valve is designed to keep air away from baby's tummy during feeding, to help reduce colic and discomfort.
4.5
of 5
25
Reviews
96%
recommend this product
Essiggurkentoast
13/12/2024
Deutschland
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Von Kind angenommen, leicht zu waschen
Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.
Pros
Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,
Cons
Keine Angabe.
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This review was made for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
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Tania525
10/12/2024
Deutschland
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Ausgezeichnete Qualität
“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!
Pros
Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.
Cons
-
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This review was made for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
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Oksi_G
08/12/2024
Deutschland
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Toller Sauger – unser Baby liebt ihn
Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!
Pros
Flusskontrolle, Design, Anwendung
Cons
Reinigung ist schwieriger
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Yes, I recommend this product
This review was made for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.
Compared to previous packaging.
Based on global annual sales of teat packs, using the net weight of the plastic teat case.
0% BPA, following EU regulation 10/2011.