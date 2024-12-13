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  • Supports baby's individual drinking rhythm
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Philips Avent Natural ResponseAnti-colic Flow 6 teats

SCY966/02

4.5
| (25) Reviews | 96% recommend this product
Supports baby's individual drinking rhythm
The Natural Response Teat releases milk only when the baby actively drinks. Babies can drink, swallow and breathe using their natural rhythm, like on the breast. Making it easy to combine breast and bottle feeding.
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

A teat that works like a breast

Supports baby's individual drinking rhythm

  • Natural Response Teat

  • 2 pieces

  • Thick Feed Teat

Teat releases milk when baby actively drinks

Teat releases milk when baby actively drinks

The Natural Response Teat works with your baby's natural feeding rhythm, making it easy to combine breast feeding and bottle feeding. The teat has a unique opening which only releases milk when the baby actively drinks. So when they pause to swallow and breathe, the milk pauses too.

Natural latch on with breast-shaped teat

Natural latch on with breast-shaped teat

The wide, soft and flexible teat is designed to mimic the shape and feel of a breast, helping the baby to latch on and feed comfortably.

Designed to reduce colic and discomfort

Designed to reduce colic and discomfort

Anti-colic valve is designed to keep air away from baby's tummy during feeding, to help reduce colic and discomfort.

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Reviews

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4.5

of 5

25

Reviews

96%

recommend this product

3
2

13/12/2024

Deutschland

Deutschland

Von Kind angenommen, leicht zu waschen

Das Produkt wurde mit einer Flasche geliefert. Das Produkt benutze ich jetzt ungefähr zwei Wochen und bis heute sind keine Farbveränderung vorhanden. Ich konnte die Sauger in einem sterilisator sowie in der Spülmaschine oder per Hand waschen. Die lochgröße der Sauger machen auch keine schluckprobleme.

Pros

Nimmt Fast jedes Kind an, Leichte Handhabung, Leichte Pflege, Lange haltbarkeit,

Cons

Keine Angabe.

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This review was made for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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10/12/2024

Deutschland

Deutschland

Ausgezeichnete Qualität

“Der Sauger Natural Response SCY966/02 ist ideal für Babys ab 6 Monaten. Er ahmt das natürliche Trinken nach: Milch fließt nur beim Saugen, was das Risiko des Verschluckens verringert. Das Material ist weich und die Form bequem, sodass das Baby ihn leicht akzeptiert. Perfekt für den Übergang zwischen Brust und Flasche!

Pros

Natürlichkeit, Komfort, Sicherheit.

Cons

-

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This review was made for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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08/12/2024

Deutschland

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Toller Sauger – unser Baby liebt ihn

Wir haben den Natural Response SCY966/02 Sauger 6M+ für dickflüssige Nahrung jetzt einige Zeit genutzt und möchten unsere Erfahrungen teilen. Der Sauger ist super, wenn man seinem Baby dickflüssige Milch oder Brei füttern möchte. Die Form ist gut durchdacht, und unser Kind kam damit direkt klar. Es kann selbst bestimmen, wie schnell oder langsam es trinken möchte, was das Füttern entspannt und angenehm macht. Das Material fühlt sich hochwertig an, und der Sauger ist robust. Allerdings könnte die Reinigung etwas einfacher sein, da die spezielle Form ein bisschen mehr Aufwand bedeutet. Auch sollte man darauf achten, dass der Sauger gut auf die Flasche passt, um Auslaufen zu vermeiden. Insgesamt sind wir sehr zufrieden und würden den Sauger auf jeden Fall weiterempfehlen. Er ist eine große Hilfe und macht das Füttern mit dickflüssiger Nahrung viel einfacher!

Pros

Flusskontrolle, Design, Anwendung

Cons

Reinigung ist schwieriger

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This review was made for Natural Response SCY966/02 Sauger 6, dickflüssige Nahrung, 2er-Pack

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Disclaimers

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 

  1. Compared to previous packaging.

  2. Based on global annual sales of teat packs, using the net weight of the plastic teat case.

  3. 0% BPA, following EU regulation 10/2011.