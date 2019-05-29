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  • Feel it. BASS+
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Discontinued

Wireless Bluetooth® headphones

SHB4305BK/00

3.4
| (8) Reviews

Available in

Black
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White
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Feel it. BASS+
Surprisingly big sound pumping out of a small, sturdy package. With speaker drivers specially tuned for big bass, Philips BASS+ Bluetooth headphones deliver great sound isolation and wireless freedom, so you get the most out of your beats.
See all benefits

Feel it. BASS+

  • 12.2mm drivers/closed-back

  • In-ear

  • 6 hours of play time

  • Ultra comfy

Powerful 12.2 mm speaker drivers

Powerful 12.2 mm speaker drivers

This is big, powerful bass that lets you really feel the beat. Powerful 12.2-mm speaker drivers blast out thumping bass from a sleek, compact package.

Rechargeable battery offers up to 6 hours of playtime

Rechargeable battery offers up to 6 hours of playtime

With 6 hours of playtime, you'll have enough power to keep your music going all day.

Bluetooth wireless technology

Bluetooth wireless technology

Easily pair your headphones with any Bluetooth device for wireless music.

Technical specifications

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Reviews

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3.4

of 5

8

Reviews

3

29/05/2019

België

België

Perfect

Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.

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This review was made for SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon

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25/08/2018

France

France

Un son HIFI, puissant et propre

Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille

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This review was made for SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil

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29/04/2018

Italia

Italia

Compralo Che Aspetti....

Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !

This review was made for SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®

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