2 year warranty
Discontinued
SHB4305WT/00
12.2mm drivers/closed-back
In-ear
6 hours of play time
Ultra comfy
This is big, powerful bass that lets you really feel the beat. Powerful 12.2-mm speaker drivers blast out thumping bass from a sleek, compact package.
With 6 hours of playtime, you'll have enough power to keep your music going all day.
Easily pair your headphones with any Bluetooth device for wireless music.
3.4
of 5
8
Reviews
JaroN
29/05/2019
België
Perfect
Deze product past exact in mijn oren en de kwaliteit van het geluid is uitstekend.
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This review was made for SHB4305BK Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
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angel42
25/08/2018
France
Un son HIFI, puissant et propre
Ayant utilisé les écouteurs intra-auriculaires de la plupart des grandes marques, mêmes cellee achetées à plus de 300 euros, c'est la première fois que j'ai la sensation de me déplacer avec une chaîne HIFI collée a mes oreilles: avec un son 'aéré' et non envahissant pour l’ouïe, des basses puissantes 'propres' qui lissent leur place à 'toutes' les aiguës quel que soit le volume. Une tenue dans oreille qui permet de les utiliser en sport sans aucun souci (running, saut à la corde, vélo, ...). A savoir: pour une bonne tenue à l'oreille, bien tourner l'écouteur vers l’arrière pour loger l’ailette à l'intérieur de la partie arrière de l'oreille
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This review was made for SHB4305BK Casque Bluetooth® sans fil
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Rob69
29/04/2018
Italia
Compralo Che Aspetti....
Veloce Carica batteria Audio Bass + PERFETTO ! ottima qualità prezzo tenuta perfetta sulle orecchie consiglio acquisto !
This review was made for SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
This review was made for SHB4305BK Cuffie wireless Bluetooth®
Actual results may vary