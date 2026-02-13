2 year warranty
TAA1009RD/10
From park to street
Get in the flow with the sweat-resistant headphones that match your moves with clear sound and energising bass. The flexible wing tips design keeps the ear buds in place and the 1.2 m cord is the perfect length for the phone in your pocket.
12 mm drivers for clear sound
Wing tips design for a secure fit
1.2 m cable length
IPX4 splash/sweat resistant
Perfectly tuned 12 mm neodymium drivers deliver clear sound, and bass vents enhance the bass performance. The earbuds sit comfortably in the ear, without digging into the ear canal.
The flexible, contoured ear hooks let you adjust these lightweight headphones for a comfortable fit that's perfectly secure. You're free to move without worrying about your headphones dropping out at that crucial moment.
The included 3-button in-line remote makes these headphones a simple pleasure to use. Make calls, navigate your playlists and ask your voice assistant anything - all without touching your smartphone.
4.0
of 5
2
Reviews
100%
recommend this product
P.A.
13/02/2026
Nederland
Geweldig setje dat ik zoek!
Geweldige oordopjes! Eindelijk iets dat goed blijft zitten. Het geluid is prima en goed verstaanbaar voor mij. Dolgraag zou ik meer zulke setjes hebben, maar ze zijn er niet meer!
Pros
Past prima, duidelijk geluid bij telefoneren, makkelijk in gebruik
Cons
Niet meer te krijgen.
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAA1009RD Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-01-13
Sneeuwkabouter
21/06/2025
Nederland
Goede pasvorm, matig geluid.
De pasvorm is erg fijn, eindelijk oordopjes die wel blijven zitten. Voor 5 euro is het natuurlijk niet realistisch om hele hoge verwachtingen te hebben, maar vergeleken met de Philips oortjes die ik eerst had (de kleine ronde die je echt in het oor drukt) hebben deze aanzienlijk slechter geluid. Het klinkt een beetje onderwater-achtig. Verder luister ik graag op een hoog volume, en waar de andere dit makkelijk konden, stellen deze ook een beetje teleur. Helaas waren de andere niet verkrijgbaar bij de action en reizen zonder muziek is echt een straf dus ik moest deze wel kopen. Niet perse een aanrader dus tenzij het geluid je niet heel veel uitmaakt.
This review was made for 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21
This review was made for 1000 series TAA1009DG Sporthoofdtelefoon voor in het oor met microfoon
Date of Use 2025-05-21