2 year warranty
Available in
On-ear wireless headphones
Volume limited to 85 dB
LED lights. Audio share
Durable and foldable
Specially designed to be extra safe for young ears, these headphones have been limited to 75 dB for listening at home or while studying. For listening in noisier environments outside of the home, parents can use the Philips Headphones app to set an 85 dB travel-mode volume limit.*
Big, round control buttons on the bottom of the earcups make it easy for kids to use these headphones, while smaller earcups with soft earcup cushions make them comfortable to wear. The cushioned headband adjusts easily for a perfect fit and features dots on the back that help children see which way round to put the headphones on.
Colourful LEDs in the earcups combine with the multi-coloured design of these headphones to make them stand out in all the right ways. The LEDs can be set to glow different colours: brilliant for kids who want to express their own sense of style.
Awards
4.6
of 5
24
Reviews
94%
recommend this product
Ivonne18
16/07/2025
Nederland
Goed product, makkelijk te bedienen
Fijne koptelefoon voor onze kinderen. Wij hebben de koptelefoon gekoppeld met een galaxy tab 5 tablet en hij wordt voornamelijk gebruikt op de achterbank als we een langere rit maken. Het koppelen ging erg gemakkelijk en onze kinderen hebben er veel plezier van! Het gebruik gaat gemakkelijk. Er wordt niet te hard geluid afgespeeld en ze kunnen het apparaat zelf bedienen. Het enige wat ik een beetje vervelend vind is dat het lichtje of hij aan of uit staat zo klein is. Hierdoor is de koptelefoon al een keer leeggegaan omdat we niet gezien hadden dat deze aan stond!
Pros
Werkt gemakkelijk, goed geluid. Speciaal voor kinderen
Cons
Te klein lichtje of hij aan of uit is
Yes, I recommend this product
This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Menuland
13/07/2025
Nederland
Super handige, mooie, bruikbare koptelefoon.
Voor mijn dochter (7 jaar) zocht ik een veilige en comfortabele draadloze koptelefoon, en we kwamen uit bij deze van Philips. Na een paar weken gebruik zijn we allebei best tevreden. Pluspunten: Volume-beperking: Het volume kan niet te hard, wat een gerust gevoel geeft. Ze kan dus zelf luisteren zonder dat ik steeds hoef te controleren. Comfortabel: De oorkussens zijn zacht en de hoofdband is licht, dus ze klaagt niet dat hij knelt of zwaar voelt, ook niet na wat langer luisteren. Goede batterijduur: Gaat makkelijk een paar dagen mee bij gemiddeld gebruik (luisteren naar luisterboeken, wat muziek en filmpjes). Draadloos = vrijheid: Ze kan rondlopen, dansen of tekenen zonder gedoe met een kabel. Oplaadkabel in dezelfde kleur; makkelijk te herkennen als de bijbehorende kabel. Heel handig Minpunten: Knopjes zijn wat klein: Het bedienen (pauzeren, volume) vindt ze soms lastig, vooral met kleine handjes. Ik vond het lastig om de eerste keer verbinding te krijgen via Bluetooth, maar dat lag misschien aan mij Een prettige, kindvriendelijke koptelefoon die doet wat hij belooft: veilig, draadloos en comfortabel. Mijn dochter gebruikt hem dagelijks met plezier. Zeker een aanrader voor ouders die op zoek zijn naar een degelijke eerste koptelefoon voor hun kind.
This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Mikkk
10/07/2025
Nederland
Super koptelefoon voor kinderen
Leuke koptelefoon die goed werkt. Zelf vind ik het design ook erg leuk, met lichtjes en kleuren. Kan zowel voor jongens als meiden (vind ik). Werkt gemakkelijk, een knop voor aan/uit en snel te verbinden via bluetooth. Geluid is goed. Zoons van 4 en 6 zijn er erg blij mee!
Yes, I recommend this product
This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon
Volume limited to 75 dB in normal mode and 85 dB in travel mode, in accordance with EN 50332 standards for safe listening.