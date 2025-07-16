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  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
  • Safe, fun and travel-friendly
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4000 seriesKids' wireless on-ear headphones

TAK4200BL/00

4.6
| (24) Reviews | 94% recommend this product

1 award

Available in

Blue
Blue
Chrystal Teal
Chrystal Teal
Magenta Purple
Magenta Purple
Pink
Pink
Safe, fun and travel-friendly
With colourful LEDs on the earcups and a fun wireless audio-share feature, these headphones are built for kids to love. They're volume-limited for young ears, and a special travel mode lets kids listen safely in nosier environments, too.
See all benefits

Safe, fun and travel-friendly

  • On-ear wireless headphones

  • Volume limited to 85 dB

  • LED lights. Audio share

  • Durable and foldable

Always safe, always fun. Volume limits for home and travel*

Always safe, always fun. Volume limits for home and travel*

Specially designed to be extra safe for young ears, these headphones have been limited to 75 dB for listening at home or while studying. For listening in noisier environments outside of the home, parents can use the Philips Headphones app to set an 85 dB travel-mode volume limit.*

Kid-friendly comfort and easy to use

Kid-friendly comfort and easy to use

Big, round control buttons on the bottom of the earcups make it easy for kids to use these headphones, while smaller earcups with soft earcup cushions make them comfortable to wear. The cushioned headband adjusts easily for a perfect fit and features dots on the back that help children see which way round to put the headphones on.

Colourful design with LED lights

Colourful design with LED lights

Colourful LEDs in the earcups combine with the multi-coloured design of these headphones to make them stand out in all the right ways. The LEDs can be set to glow different colours: brilliant for kids who want to express their own sense of style.

Technical specifications

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Awards

  • Award image PBTAWARD127

Reviews

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4.6

of 5

24

Reviews

94%

recommend this product

1

16/07/2025

Nederland

Nederland

Goed product, makkelijk te bedienen

Fijne koptelefoon voor onze kinderen. Wij hebben de koptelefoon gekoppeld met een galaxy tab 5 tablet en hij wordt voornamelijk gebruikt op de achterbank als we een langere rit maken. Het koppelen ging erg gemakkelijk en onze kinderen hebben er veel plezier van! Het gebruik gaat gemakkelijk. Er wordt niet te hard geluid afgespeeld en ze kunnen het apparaat zelf bedienen. Het enige wat ik een beetje vervelend vind is dat het lichtje of hij aan of uit staat zo klein is. Hierdoor is de koptelefoon al een keer leeggegaan omdat we niet gezien hadden dat deze aan stond!

Pros

Werkt gemakkelijk, goed geluid. Speciaal voor kinderen

Cons

Te klein lichtje of hij aan of uit is

Yes, I recommend this product

This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Yes, I recommend this product

This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

13/07/2025

Nederland

Nederland

Super handige, mooie, bruikbare koptelefoon.

Voor mijn dochter (7 jaar) zocht ik een veilige en comfortabele draadloze koptelefoon, en we kwamen uit bij deze van Philips. Na een paar weken gebruik zijn we allebei best tevreden. Pluspunten: Volume-beperking: Het volume kan niet te hard, wat een gerust gevoel geeft. Ze kan dus zelf luisteren zonder dat ik steeds hoef te controleren. Comfortabel: De oorkussens zijn zacht en de hoofdband is licht, dus ze klaagt niet dat hij knelt of zwaar voelt, ook niet na wat langer luisteren. Goede batterijduur: Gaat makkelijk een paar dagen mee bij gemiddeld gebruik (luisteren naar luisterboeken, wat muziek en filmpjes). Draadloos = vrijheid: Ze kan rondlopen, dansen of tekenen zonder gedoe met een kabel. Oplaadkabel in dezelfde kleur; makkelijk te herkennen als de bijbehorende kabel. Heel handig Minpunten: Knopjes zijn wat klein: Het bedienen (pauzeren, volume) vindt ze soms lastig, vooral met kleine handjes. Ik vond het lastig om de eerste keer verbinding te krijgen via Bluetooth, maar dat lag misschien aan mij Een prettige, kindvriendelijke koptelefoon die doet wat hij belooft: veilig, draadloos en comfortabel. Mijn dochter gebruikt hem dagelijks met plezier. Zeker een aanrader voor ouders die op zoek zijn naar een degelijke eerste koptelefoon voor hun kind.

This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

10/07/2025

Nederland

Nederland

Super koptelefoon voor kinderen

Leuke koptelefoon die goed werkt. Zelf vind ik het design ook erg leuk, met lichtjes en kleuren. Kan zowel voor jongens als meiden (vind ik). Werkt gemakkelijk, een knop voor aan/uit en snel te verbinden via bluetooth. Geluid is goed. Zoons van 4 en 6 zijn er erg blij mee!

Yes, I recommend this product

This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

Yes, I recommend this product

This review was made for 4000 series TAK4200MP Draadloze on-ear-kinderkoptelefoon

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Volume limited to 75 dB in normal mode and 85 dB in travel mode, in accordance with EN 50332 standards for safe listening.