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All series

  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones
  • Trim and shave all body zones

Discontinued

BodygroomBody groomer

TT2021/31

3.2
| (102) Reviews
Trim and shave all body zones
The all-in-one body-grooming system, exclusively for men, trims and shaves all body zones. It's safe and easy.
See all benefits
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

The world's most preferred electric male grooming brand1

Worlds No. 1 Bodygroom

Trim and shave all body zones

  • for all body zones

3 combs for different hair lengths

3 combs for different hair lengths

3 combs provide different fixed length settings of 3, 5 and 7 mm for safe and easy trimming of all body zones

Safe and less irritation for most comfortable body grooming

Safe and less irritation for most comfortable body grooming

Charging stand for convenient storage

Charging stand for convenient storage

Charging stand provides convenient storage and ensures the appliance is fully charged and ready to use

Technical specifications

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Reviews

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3.2

of 5

102

Reviews

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..

First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..

Yes, I recommend this product

This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

Yes, I recommend this product

This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer

23/06/2013

Nederland

Nederland

bodygroom laad niet meer op!!!!!!

Ik heb de bodygroom ongeveer 1 1/2 jaar gekocht voor mij zelf en mijn man. Nadat we verhuisd waren konden we de oplader niet meer vinden, nu een half jaar verder heb ik hem terug gevonden op zolder in een verkeerde doos :( Nu ben ik al 2 dagen bezig om de bodygroom op te laden maar hij laad dus niet meer op !!!!!!!!!! ik heb het apparaat voorzichtig open gemaakt om te kijken wat voor batterij er in zit. Zijn deze batterijen ook los te koop hier voor? Na de verhuizing ben ik de aankoop nota dus ook kwijt vandaar dat ik hem dus ook maar los had gehaald. Ik vind dit heel erg jammer want ik had alleen maar een goed woord voor deze apparaat.

Yes, I recommend this product

This review was made for Bodygroom TT2021/35 Body groomer

Yes, I recommend this product

This review was made for Bodygroom TT2021/35 Body groomer

15/03/2013

Nederland

Nederland

een goed apparaat

Gebruik het dagelijks werkt goed. Alleen jammer dat de messen gauw bot worden.

Yes, I recommend this product

This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

Yes, I recommend this product

This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer

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  1. Online survey of 16,003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 