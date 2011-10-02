2 year warranty
Discontinued
TT2021/31
for all body zones
3 combs provide different fixed length settings of 3, 5 and 7 mm for safe and easy trimming of all body zones
Charging stand provides convenient storage and ensures the appliance is fully charged and ready to use
3.2
of 5
102
Reviews
marathonman
02/10/2011
United Kingdom
This product does what it's says on the package, It's easy to use ane easy to clean..
First class item, easy to use and easy to clean. Excellent job..
Yes, I recommend this product
This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
Yes, I recommend this product
This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/30 Body groomer
Biancalou
23/06/2013
Nederland
bodygroom laad niet meer op!!!!!!
Ik heb de bodygroom ongeveer 1 1/2 jaar gekocht voor mij zelf en mijn man. Nadat we verhuisd waren konden we de oplader niet meer vinden, nu een half jaar verder heb ik hem terug gevonden op zolder in een verkeerde doos :( Nu ben ik al 2 dagen bezig om de bodygroom op te laden maar hij laad dus niet meer op !!!!!!!!!! ik heb het apparaat voorzichtig open gemaakt om te kijken wat voor batterij er in zit. Zijn deze batterijen ook los te koop hier voor? Na de verhuizing ben ik de aankoop nota dus ook kwijt vandaar dat ik hem dus ook maar los had gehaald. Ik vind dit heel erg jammer want ik had alleen maar een goed woord voor deze apparaat.
Yes, I recommend this product
This review was made for Bodygroom TT2021/35 Body groomer
Yes, I recommend this product
This review was made for Bodygroom TT2021/35 Body groomer
Wibe
15/03/2013
Nederland
een goed apparaat
Gebruik het dagelijks werkt goed. Alleen jammer dat de messen gauw bot worden.
Yes, I recommend this product
This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Yes, I recommend this product
This review was made for Bodygroom series 5000 TT2021/36 Body groomer
Online survey of 16,003 men, electric grooming users, conducted in 2024.