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Discontinued

ColorVisionPurple car headlight bulb

12972CVPPS2

4

| (2) Reviews | 100% recommend this product

Restyle with light

ColorVision adds a touch of colour to your car optics in blue, green, yellow or purple. These innovative coloured car bulbs are certified road-legal, so you can customise your ride while still projecting safe white light.

See all benefits

Add a touch of colour

Restyle with light

  • Type of lamp: H7

  • Pack of: 2

  • 12 V, 55 W

Available in most popular automotive lamp types: H4 and H7

Available in most popular automotive lamp types: H4 and H7

To find out which Philips ColorVision lamp fits your car, go to www.philips.com/automotive

Colour your lights blue, green, yellow or purple

Colour your lights blue, green, yellow or purple

Philips ColorVision allows to add a personalised touch of colour to your car optics. Choose from blue, green, yellow or purple and customise your ride.

Coloured car lamps that are certified road legal

Coloured car lamps that are certified road legal

ColorVision lamps comply with all ECE regulations and come with a certification card to prove they are road legal. Keep it with you in your car at all times.

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

2

Reviews

100%

recommend this product

5
3
2
1

19/08/2014

Nederland

Nederland

Voegt net iets extra's toe

Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.

Yes, I recommend this product

This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Yes, I recommend this product

This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

16/07/2014

Nederland

Nederland

Veilige lamp met een subtiel kleurtje

Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.

Yes, I recommend this product

This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

Yes, I recommend this product

This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp

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