2 year warranty
Discontinued
12972CVPPS2
Restyle with light
ColorVision adds a touch of colour to your car optics in blue, green, yellow or purple. These innovative coloured car bulbs are certified road-legal, so you can customise your ride while still projecting safe white light.
Type of lamp: H7
Pack of: 2
12 V, 55 W
To find out which Philips ColorVision lamp fits your car, go to www.philips.com/automotive
Philips ColorVision allows to add a personalised touch of colour to your car optics. Choose from blue, green, yellow or purple and customise your ride.
ColorVision lamps comply with all ECE regulations and come with a certification card to prove they are road legal. Keep it with you in your car at all times.
4.0
of 5
2
Reviews
100%
recommend this product
Sandra77
19/08/2014
Nederland
Voegt net iets extra's toe
Ik heb sinds een aantal weken de paarse color vision lampjes in mijn koplampen zitten. Ik wist eerst niet goed wat ik moest verwachten, zou ik nu knalpaarse lampen hebben en zou ik door iedere politieagent van de weg af worden getrokken? Maar dat is niet het geval, de lampjes geven een licht roze gloed af. Het is erg subtiel maar voegt wel net dat extra's toe aan je auto. Tevens zijn de lampjes EU goedgekeurd en kun je er dus zonder zorgen heel Europa mee rond toeren. Leuk hebbedingetje voor je auto.
Yes, I recommend this product
This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Yes, I recommend this product
This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Leonie79
16/07/2014
Nederland
Veilige lamp met een subtiel kleurtje
Toen ik nieuwe lampjes moest halen voor mijn auto, heb ik gekozen voor de lampjes met een touch of color. Deze lamp staat voor: een heldere veilige lamp met een vleugje kleur. Voor mijn grijze Seat heb ik daarom gekozen voor de kleur paars, die meer aandoet als roze. Vooral bij het inparkeren in een parkeergarage zie ik een mooie roze gloed over de muur schijnen, zonder dat ik het gevoel heb dat ik met roze lichten rijdt. Aanrader voor mensen die graag iets extra's aan hun auto toe willen voegen.
Yes, I recommend this product
This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp
Yes, I recommend this product
This review was made for ColorVision 12972CVPPS2 Paarse autolamp