Ik heb echt enorme eelt vorming op de voeten vooral op de hielen met kloven erbij. Ik had al twee andere apparaten gekocht in het verleden. Die sloegen beide vast op mijn eelt. Maar met de pedi adavanced electrische voetvijl vliegt het eelt eraf en blijft zijn werk gewoon achter elkaar door doen. De batterij duur is ook meer als voldoende voor twee super lastige eelt voeten. Ik ben dan ook super blij met mijn aankoop en kan hem iedereen aanbevelen. Mocht Philips geïnteresseerd zijn in foto's voor en na gebruik dan ben ik bereid om deze te maken.