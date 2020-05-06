2 year warranty
Discontinued
Smooth feet from heel to toe
Philips Pedi Advanced gives you smooth feet from heel to toe. The unique rotating disc and handle design allows effortless, precise and gentle callus removal from heel to toe.
With ultra-precision edge
Rotating disc
Wet and dry
Cordless and rechargeable
The unique rotating disc with ultra-precision edge gives you smooth feet from heel to toe. The rotating disc and precision edge allows you to remove callus in a precise, effortless and gentle way for both large and smaller areas.
Gentle treatment for your skin thanks to the natural mineral corundum infused in the disk.
Award-winning ergonomic design that allows you to easily reach your heels and toes.
4.3
of 5
45
Reviews
86%
recommend this product
Hanjer
06/05/2020
Nederland
Deze is echt fijn
Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn
Yes, I recommend this product
This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Date of Use 2020-04-06
Yes, I recommend this product
This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Date of Use 2020-04-06
Vika_LT
28/12/2019
Nederland
Philips employee
Veilig en makkelijk in gebruik!
[Employee of philipsglobal] Het is geheel veilig te gebruiken, risico om jezelf pijn te doen ermee is minimaal. Ik hoef zo nooit meer van die gekke mesjes te gebruiken om eelt te verwijderen. De enige minpunt is dat de schijven wat prijzig zijn + je hebt 2 standen bij het apparaat, maar het verschil in snelheid is minimaal.
Pros
Snel, veilig, gaat lang mee na opladen, heerlijk zachte voetjes!
Cons
2 standen verschil is minimaal, prijzige schijven
This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Date of Use 2019-08-28
This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Date of Use 2019-08-28
liesjuh
14/08/2018
Nederland
super tevreden over dit product
Ik heb echt enorme eelt vorming op de voeten vooral op de hielen met kloven erbij. Ik had al twee andere apparaten gekocht in het verleden. Die sloegen beide vast op mijn eelt. Maar met de pedi adavanced electrische voetvijl vliegt het eelt eraf en blijft zijn werk gewoon achter elkaar door doen. De batterij duur is ook meer als voldoende voor twee super lastige eelt voeten. Ik ben dan ook super blij met mijn aankoop en kan hem iedereen aanbevelen. Mocht Philips geïnteresseerd zijn in foto's voor en na gebruik dan ben ik bereid om deze te maken.
Yes, I recommend this product
This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl
Yes, I recommend this product
This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl