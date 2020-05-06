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Discontinued

Pedi AdvancedElectric foot file

BCR430/00

4.3

| (45) Reviews | 86% recommend this product

Smooth feet from heel to toe

Philips Pedi Advanced gives you smooth feet from heel to toe. The unique rotating disc and handle design allows effortless, precise and gentle callus removal from heel to toe.

See all benefits

With ultra-precision disc

Smooth feet from heel to toe

  • With ultra-precision edge

  • Rotating disc

  • Wet and dry

  • Cordless and rechargeable

Unique rotating disc for smooth feet from heel to toe

Unique rotating disc for smooth feet from heel to toe

The unique rotating disc with ultra-precision edge gives you smooth feet from heel to toe. The rotating disc and precision edge allows you to remove callus in a precise, effortless and gentle way for both large and smaller areas.

Gentle treatment for your skin

Gentle treatment for your skin thanks to the natural mineral corundum infused in the disk.

Award-winning handle design

Award-winning handle design

Award-winning ergonomic design that allows you to easily reach your heels and toes.

Technical specifications

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Reviews

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4.3

of 5

45

Reviews

86%

recommend this product

06/05/2020

Nederland

Nederland

Deze is echt fijn

Deze is echt fijn hij doet goed zijn werk zoals verwacht alleen een nadeel dat de schijven tijdelijk uitverkocht zijn hopen dat ze snel weer leverbaar zijn

Yes, I recommend this product

This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Date of Use 2020-04-06

Yes, I recommend this product

This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Date of Use 2020-04-06

28/12/2019

Nederland

Nederland

Philips employee

Veilig en makkelijk in gebruik!

[Employee of philipsglobal] Het is geheel veilig te gebruiken, risico om jezelf pijn te doen ermee is minimaal. Ik hoef zo nooit meer van die gekke mesjes te gebruiken om eelt te verwijderen. De enige minpunt is dat de schijven wat prijzig zijn + je hebt 2 standen bij het apparaat, maar het verschil in snelheid is minimaal.

Pros

Snel, veilig, gaat lang mee na opladen, heerlijk zachte voetjes!

Cons

2 standen verschil is minimaal, prijzige schijven

This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Date of Use 2019-08-28

This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Date of Use 2019-08-28

14/08/2018

Nederland

Nederland

super tevreden over dit product

Ik heb echt enorme eelt vorming op de voeten vooral op de hielen met kloven erbij. Ik had al twee andere apparaten gekocht in het verleden. Die sloegen beide vast op mijn eelt. Maar met de pedi adavanced electrische voetvijl vliegt het eelt eraf en blijft zijn werk gewoon achter elkaar door doen. De batterij duur is ook meer als voldoende voor twee super lastige eelt voeten. Ik ben dan ook super blij met mijn aankoop en kan hem iedereen aanbevelen. Mocht Philips geïnteresseerd zijn in foto's voor en na gebruik dan ben ik bereid om deze te maken.

Yes, I recommend this product

This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

Yes, I recommend this product

This review was made for Pedi Advanced BCR430/00 Elektrische voetvijl

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