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Discontinued
DS1150/05
Sound that fits your home
Delivering surprisingly full and rich sound, this compact docking speaker automatically synchronises with your iPod/iPhone's clock settings. Enjoy an adjustable night light and the convenience of charging a second mobile device via USB.
with 30-pin connector
for iPod/iPhone
USB port for charging
6 W
When connected and docked, this docking station will automatically synchronise the clock with your iPod/iPhone.
2.9
of 5
60
Reviews
Lyssie
06/06/2012
Nederland
Waar voor uw geld!
Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.
This review was made for DS1150 docking-luidspreker
This review was made for DS1150 docking-luidspreker
tw11wtring
06/06/2012
Nederland
Waar voor uw geld!
Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.
This review was made for DS1150 docking-luidspreker
This review was made for DS1150 docking-luidspreker
Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
Yes, I recommend this product
This review was made for DS1150 Dockingstation
Yes, I recommend this product
This review was made for DS1150 Dockingstation