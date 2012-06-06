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Discontinued

docking speaker

DS1150/05

2.9

| (60) Reviews

Sound that fits your home

Delivering surprisingly full and rich sound, this compact docking speaker automatically synchronises with your iPod/iPhone's clock settings. Enjoy an adjustable night light and the convenience of charging a second mobile device via USB.

See all benefits

Obsessed with sound

Sound that fits your home

  • with 30-pin connector

  • for iPod/iPhone

  • USB port for charging

  • 6 W

Shielding technology to block mobile phone interference

Auto clock synchronisation with iPod/iPhone when docked

When connected and docked, this docking station will automatically synchronise the clock with your iPod/iPhone.

Charge your second mobile device via USB

Technical specifications

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Reviews

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2.9

of 5

60

Reviews

06/06/2012

Nederland

Nederland

Waar voor uw geld!

Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.

This review was made for DS1150 docking-luidspreker

This review was made for DS1150 docking-luidspreker

06/06/2012

Nederland

Nederland

Waar voor uw geld!

Ik zocht iets kleins en moois voor op de slaapkamer en ik heb heel lang nagedacht over welk dockingssysteem ik zou kopen voor mn iPhone. Ik zag dat Philips nieuwe producten op de markt heeft gebracht waaronder deze DS1150. Ondanks recensies gelezen te hebben van de DS1100 (ik werd sceptisch) heb ik hem toch gekocht; wegens design en vertrouwen in Philips (''ze zullen heus verbeteringen hebben aangebracht in het nieuwe model''). En dat is zo. Er verscheen een grote glimlach op mijn gezicht na een installatie van pakweg 1 minuut. Wat een goed geluid! Zeker voor in de slaapkamer (wat kleinere ruimtes) is het een fantstisch geluid als je bedenkt dat het een totaal uitgangsvermogen van maar 6 W RMS heeft. Een aanrader, ik kijk uit naar mijn volgende Philips aankoop.

This review was made for DS1150 docking-luidspreker

This review was made for DS1150 docking-luidspreker

17/12/2013

Deutschland

Deutschland

Es ist ein tolles Gerät

Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen

Yes, I recommend this product

This review was made for DS1150 Dockingstation

Yes, I recommend this product

This review was made for DS1150 Dockingstation

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