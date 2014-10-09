2 year warranty
Discontinued
3 m cord
Fewer refills are required thanks to a large 300 ml water tank. So you can iron more clothes in one go.
With the extra-long 3-m cord of your Philips iron, you can easily reach right up to the edges of your ironing board - and further!
The extra-clear indicator of your Philips iron makes the water level highly visible, so you always know if you have enough water at a glance.
Awards
4.1
of 5
7
Reviews
86%
recommend this product
fatima
09/10/2014
France
très bon produit
Vraiment c'est un bon produit, malgré un petit soucis de thermostat plutôt délicat à mon gout. Ce fer est très efficace, facilement utilisable et le cordon qui est bien de 3 mètres est vraiment très pratique.
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This review was made for EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
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dede789
23/09/2013
France
ce produit possède de grandes qualités
cet appareil est tres bien, tres pratique voila voila
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fidji38
23/04/2013
France
super
super produit simple d'utilisation super design en plus il existe toute les couleurs magnifiques Merci Philips merci beaucoup
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