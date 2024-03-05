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Discontinued

SatinelleEpilator

HP6503/00

4.3

| (498) Reviews | 87% recommend this product

Satinelle Ice Premium

First ceramic epilator with premium ice cooler and sonic massage system.

See all benefits

Gentlest epilator with ice and sonic massage

Satinelle Ice Premium

Sonic massage system

High-frequent massaging minimises the pulling sensation.

Hypoallergenic discs

Hypoallergenic discs

Reduce risk of allergic skin irritation, taking extra care of your skin.

Premium ice cooler

Follows every curve of the body perfectly for an optimal cooling and gentle epilation.

Technical specifications

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Reviews

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4.3

of 5

498

Reviews

87%

recommend this product

05/03/2024

Nederland

Nederland

Verified buyer

Superfijne steelstofzuiger top prijs kwaliteit

Inmiddels hebben zowel ik, mijn dochter en recentelijk mijn zoon deze stofzuiger aangeschaft Makkelijk schoon te maken en te legen Door de draaibare voet kun je bovendien goed de hoeken zuigen en door het licht zie je precies waar je nog moet zuigen

Yes, I recommend this product

This review was made for SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

Yes, I recommend this product

This review was made for SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger

04/12/2023

Nederland

Nederland

Philips employee

Verified buyer

Zuigt goed batterij op stand 1 goed.

[Employee of philipsglobal] Zuigt goed en lange batterij duur op stand 1. Hij zuigt het beste op stand 1 met steel zonder steel op stand 2 de hoge ook Super. Degelijk qua montage en schoonmaken.

Yes, I recommend this product

This review was made for FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

Yes, I recommend this product

This review was made for FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

24/03/2023

Nederland

Nederland

Verified buyer

Een geweldige all in one machine

Genoeg energy om mijn 97 vierkante meter appartement schoon te houden .

Yes, I recommend this product

This review was made for FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

Yes, I recommend this product

This review was made for FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger

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