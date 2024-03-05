2 year warranty
Discontinued
Satinelle Ice Premium
First ceramic epilator with premium ice cooler and sonic massage system.
High-frequent massaging minimises the pulling sensation.
Reduce risk of allergic skin irritation, taking extra care of your skin.
Follows every curve of the body perfectly for an optimal cooling and gentle epilation.
4.3
of 5
498
Reviews
87%
recommend this product
Yetteke
05/03/2024
Nederland
Verified buyer
Superfijne steelstofzuiger top prijs kwaliteit
Inmiddels hebben zowel ik, mijn dochter en recentelijk mijn zoon deze stofzuiger aangeschaft Makkelijk schoon te maken en te legen Door de draaibare voet kun je bovendien goed de hoeken zuigen en door het licht zie je precies waar je nog moet zuigen
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This review was made for SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger
Yes, I recommend this product
This review was made for SpeedPro FC6726/01 Snoerloze steelstofzuiger
Petro3
04/12/2023
Nederland
Philips employee
Verified buyer
Zuigt goed batterij op stand 1 goed.
[Employee of philipsglobal] Zuigt goed en lange batterij duur op stand 1. Hij zuigt het beste op stand 1 met steel zonder steel op stand 2 de hoge ook Super. Degelijk qua montage en schoonmaken.
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This review was made for FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger
Yes, I recommend this product
This review was made for FC6728/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger
Bouv
24/03/2023
Nederland
Verified buyer
Een geweldige all in one machine
Genoeg energy om mijn 97 vierkante meter appartement schoon te houden .
Yes, I recommend this product
This review was made for FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger
Yes, I recommend this product
This review was made for FC6729/01 SpeedPro Aqua snoerloze steelstofzuiger