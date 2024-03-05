Wij zijn heel erg blij met deze handige en krachtige stofzuiger. De gemotoriseerde borstel mond maakt alles ma schoon. Wij hebben langharige katten, maar de jaren in de borstel mond zijn heel handig en gemakkelijk te reinigen. Ook de ophang beugel laad de stofzuiger snel bij. Zodra de accu vol is stopt het laden vanzelf. Hij is wendbaar en komt op de kettingsets plaatsen, zoals onder tafeltjes en onder de bank. Het stof bakje is eenvoudig de legen en te reinigen. Al met al, qua prijs hoef het niet te laten en hij doet niet onder voor andere, duurdere accu stofzuigers. En goede vervanging van een stofzuiger op 220v. Wat ons betreft een echte aanrader.