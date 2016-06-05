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Discontinued

SatinSoftEpilator

HP6521/01

4.2

| (29) Reviews | 93% recommend this product

Enjoy the touch of satin.

Philips SatinSoft epilator with skin care system protects the skin against pulling and maximises hygiene. Wet and Dry, for comfortable use during your shower routine. Includes a sensitive area cap.

See all benefits

Epilator with Skin Perfect system

Enjoy the touch of satin.

  • SkinCare system

  • Wet and dry

Exfoliation brush to reveal even more radiant skin.

Exfoliation brush to reveal even more radiant skin.

Unique Philips design which contains hypo-allergenic bristles for optimal hygiene, fits perfectly in your hand for optimal handling in all conditions and can be used wet and dry.

Vibrating massage bar stimulates your skin

Vibrating massage bar stimulates your skin

Gently vibrating massage bar stimulates and soothes the skin for a pleasant epilation process.

Gentle tweezing discs remove hair without pulling the skin

Gentle tweezing discs remove hair without pulling the skin

This epilator has gentle tweezing discs to remove hair without pulling the skin.

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4.2

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29

Reviews

93%

recommend this product

2

05/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I love this product, very easy to use and de result is fantastic.

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This review was made for SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

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24/05/2015

France

France

Ma revolution epilation

Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie

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This review was made for SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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03/12/2014

België

België

tres bon produit je conseille

j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.

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This review was made for SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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