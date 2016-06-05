2 year warranty
Discontinued
Enjoy the touch of satin.
Philips SatinSoft epilator with skin care system protects the skin against pulling and maximises hygiene. Wet and Dry, for comfortable use during your shower routine. Includes a sensitive area cap.
SkinCare system
Wet and dry
Unique Philips design which contains hypo-allergenic bristles for optimal hygiene, fits perfectly in your hand for optimal handling in all conditions and can be used wet and dry.
Gently vibrating massage bar stimulates and soothes the skin for a pleasant epilation process.
This epilator has gentle tweezing discs to remove hair without pulling the skin.
4.2
of 5
29
Reviews
93%
recommend this product
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
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This review was made for SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
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This review was made for SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
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This review was made for SatinSoft HP6521/01 Épilateur
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This review was made for SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chekkour
03/12/2014
België
tres bon produit je conseille
j'aime bien pour c'est ok 10/10 par contre je ne suis pas contant de votre site qui dit que mon avis et tres cour je pense quond doit pouvoir s'exprime sans avoir d'oubligation d'ecrire ou non plusieur ligne.
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This review was made for SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Yes, I recommend this product
This review was made for SatinSoft HP6521/01 Épilateur