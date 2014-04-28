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Discontinued

SatinPerfectEpilator

HP6574/00

4

| (58) Reviews | 82% recommend this product

Smooth in minutes, lasts for weeks

SatinPerfect's extra wide head and textured ceramic discs remove more hair in one stroke, giving you the ultimate epilation experience! Don't you want long-lasting smoothness for up to four weeks? Smooth in minutes, lasts for weeks!

See all benefits

Smooth in minutes, lasts for weeks

  • Precision edition

Extra wide head removes more hair in one stroke

Extra wide head removes more hair in one stroke

Extra wide epilation head catches and removes more hair in one stroke for long lasting and super smooth results in minutes

Vibrating massage bar stimulates and soothes the skin

Gently vibrating massage bar stimulates and soothes the skin for a pleasant epilation process

Opti-light reveals even the finest hair

Opti-light reveals even the finest hair

Built-in Opti-light reveals tiny, fine hairs clearly

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

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4.0

of 5

58

Reviews

82%

recommend this product

28/04/2014

Nederland

Nederland

geweldig

ontharen is niet prettig, maar de epilator verzacht heel veel

Yes, I recommend this product

This review was made for SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

07/07/2013

Nederland

Nederland

Werkt super goed, eerste keer is pijnlijk maar daarna goed te doen.

Het apparaat vangt de haren heel goed, dat had ik niet verwacht. Heb vroeger ooit eens zo'n ding gehad (ander merk, weet niet meer precies) dat werkte met een metalen veer die ronddraaide, maar dat werkte voor geen meter. Mijn verwachtingen waren dus niet zo hoog, maar dit werkt super! De eerste keer deed het wel veel pijn, maar nu doe ik het af en toe en heb ik niet zoveel haartjes, dus dan voel je het nauwelijks. Je bent ook snel klaar. De eerste keer misschien een kwartier per been, maar nu ben ik in 5 minuten klaar. Reken er wel op dat je de dag na het epileren rode vlekjes op je benen hebt. Bij mij was dat na 2 dagen weer weg. En ik heb alleen rode vlekjes gehad na de eerste keer. Schoonmaken is simpel: bovenstuk eraf en dat kun je afspoelen. En opladen duurt maar een uur. Het resultaat ziet er heel glad uit, maar het voelt niet helemaal glad. Dat komt omdat de hele korte haartjes niet gepakt worden. Ik vind dat niet erg omdat je ze toch niet ziet.

Yes, I recommend this product

This review was made for SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for SatinPerfect HP6574/20 Epileerapparaat

26/08/2012

Nederland

Nederland

Verified buyer

super!

Ik heb nog nooit eerder een Epilator gehad. Maar dit is echt een super fijn product en zeker een aanrader! De eerste keer is het uiteraard niet erg prettig maar het went vanzelf. De kleine Epilator die er bij zit is zeer handig om mee te nemen op vakantie en zeker omdat er ook een zakje bij zit waar je de spulletjes in kunt bewaren.

Yes, I recommend this product

This review was made for SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for SatinPerfect HP6574 Epileerapparaat

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