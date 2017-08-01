Beste klant, Vervelend om te horen dat het scheren meer tijd kost. We geven daarom enkele tips mee om het scheerresultaat te verbeteren. Allereerst raden we aan om bij het scheren zowel rechte als cirkelvormige bewegingen te maken. Op die manier kunt u het gladst scheren. Verder is het van belang om de scheermesjes regelmatig grondig schoon te maken. Wanneer er haren vastzitten in de mesjes, zal het scheerapparaat immers niet glad kunnen scheren. Ten slotte raden we u aan om te experimenteren met nat en droog scheren. U kunt dan ontdekken wat u het prettigst vindt en hoe u het beste resultaat verkrijgt. Met vriendelijke groet, Philips Webcare