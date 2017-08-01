2 year warranty
Discontinued
Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.
Automatically adjust to every curve of your face and neck for flexible, smoother shaving.
Align the razor-sharp blades of your Philips shaver closer to your skin for exceptional closeness.
4.0
of 5
13
Reviews
92%
recommend this product
Frosty
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Frederik35
01/08/2017
Nederland
Uitstekend scheerapparaat en systeem!
Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
leo5
16/06/2013
Nederland
Een top scheerapparaat!!!
Dit is een fijn product hij scheert prima EENaanrader!!!!
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.