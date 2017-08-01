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Discontinued

Shaver series 3000Electric shaver

HQ6695/16

4
| (13) Reviews | 92% recommend this product
A close shave
The HQ6695 has been developed to offer a close and comfortable shave for an affordable price. The Reflex Action system is combined with the Super Lift & Cut technology, guaranteeing a close and comfortable shave.
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World’s No 1 Electric Shaving Brand1

A close shave

Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.

Reflex Action system

Reflex Action system

Automatically adjust to every curve of your face and neck for flexible, smoother shaving.

Individually floating heads

Individually floating heads

Align the razor-sharp blades of your Philips shaver closer to your skin for exceptional closeness.

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

13

Reviews

92%

recommend this product

3

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

01/08/2017

Nederland

Nederland

Uitstekend scheerapparaat en systeem!

Dit is het beste scheersysteem ooit gemaakt. Ik heb het apparaat al ong.10 jaar ofzo en hij scheert nog steeds zo goed als toen ik em kocht. Gewoon regelmatig schoonhouden. Nog nooit 1 onderdeel ervan vervangen!

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

16/06/2013

Nederland

Nederland

Een top scheerapparaat!!!

Dit is een fijn product hij scheert prima EENaanrader!!!!

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 3000 HQ6695/16 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 