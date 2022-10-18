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        Philips Avent- SCF802/01 Soft, bite-resistant spout cup

        SCF802/01

        4.4
        | (121) Reviews | 95% recommend this product
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        18/10/2022

        Deutschland

        Deutschland

        Optimal für klein und groß

        Mittlerweile haben wir die Becher seit einigen Jahren - mein Sohn ist 7, und hat den Becher noch jeden Abend am Bett stehen. Ja, natürlich könnte er aus einer normalen Flasche trinken. Oder aus einem Glas oder Becher. Aber da ist ihm schon manchmal ein Missgeschick passiert - und jetzt, im Hochbett, fehlt manchmal einfach die sichere Ablage. Auch wird er oft "richtig wach", wenn er seine Flasche nachts aufschrauben muss. Das alles ist mit dem Becher von avent viiiel besser. Jeden Abend schnappt er sich einen farbenfrohen Becher (wir haben mittlerweile 5 für 3 Personen...), füllt sich frisches Wasser ein - und legt ihn neben das Kopfkissen. Noch nie in all den Jahren ist da etwas ausgelaufen! Der Griff zum Wasser klappt im Halbschlaf. Auch auf längeren Autofahrten sind die Becher unverzichtbar. Die Trinkmenge ist auch für uns Erwachsenen ausreichend groß - und es kleckert nichts. Als wir während der Corona-Infektion alle mehr oder weniger lagen, konnte der Becher mit Tee seinen Vorteil (trinken im Liegen) ausspielen. Und auch ich nutze ihn grad, da ich nach einem Unfall erst einmal hauptsächlich liegen muss. Ich hatte den Becher sogar mit im Krankenhaus - und zog neidische Blicke des Personals auf mich. Auch wenn es sich hier nur um Trinklernbecher handelt, sollte Philips dringend über ein Angebot für Erwachsene / im PflegeBereich nachdenken. Die Becher sind Gold wert!!!-

        Pros

        Trinken in jeder Lage, tropft nicht, keine Baby-Designs

        Cons

        Neue Farben wären mal toll...

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        This review was made for - SCF802/02 Schnabelbecher mit weichem, bissfestem Trinkschnabel

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        04/11/2020

        Deutschland

        Deutschland

        Verified buyer

        Toller Schnabelbecher!

        Wir nutzen diesen Schnabelbecher total gerne. Wir haben derzeit den Schnabel ab 6 Monate in Benutzung, da mein Sohn noch keine 9 Monate alt ist, aber er mag die Form des Fläschchens total. Er kann sie richtig gut alleine halten durch die schlanke Form in der Mitte. Wir lieben die Avent Flaschen alle und würden Sie daher immer wieder kaufen und weiter empfehlen.

        Pros

        * gut zu halten * tolle Form * tolle Optik * top Qualität

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        05/03/2020

        Deutschland

        Deutschland

        Nicht nur für Kinder

        Durch meinen Sohn (mittlerweile 4) habe ich diese Becher kennengelernt. Mittlerweile ist die halbe Verwandtschaft versorgt - kinderlos oder mit großen Kindern. Weil der Becher ideal ist, wenn jemand bettlägrig ist! Vom "Trinkgefühl" ist es ähnlich der altbekannten Schnabeltasse - es kommt eine durstlöschende Menge - ohne große Anstrengung. Einen Becher mit Strohhalm muss man aufrecht halten - hier schwappt und kleckert nichts. Ganz ehrlich, Philips: denkt mal über eine Erwachsenen-Version nach! So lang nehmen wir diese hier (mit hartem und weichen Schnabel). Aber ich bin mir sicher, dass einige Pflegeheime / Menschen in häuslicher Pflege, Krankenhäuser etc. von den Bechern angetan sind.

        Pros

        Dicht - und es kommt ein "richtiger Schluck"

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