ProductsSupport

Now 15% discount on all TV's

All series

  • Single product shot
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Product with accessory photograph
  • Packaging photograph
  • Single product shot
  • Alternative product photograph
  • Alternative product photograph
  • Product with accessory photograph
  • Packaging photograph

Bluetooth headset

SHB5950WT/00

3.6

| (23) Reviews

Available in

Black
Black
White
White

Wireless freedom, big beats

Get freedom from wires with this neckband wireless headphones. Philips UpBeat Metalix Pro features quality drivers for big bass and oval tube inserts for comfort. A vacuum metallised housing adds professional elegance and sophistication.

See all benefits

Ultralight, stable and comfy neckband

Wireless freedom, big beats

  • 8-mm drivers/closed-back

  • In-ear

  • Flat cable

Shiny coating looks sleek and adds extra protective surface

Shiny coating looks sleek and adds extra protective surface

A high quality, glossy coating creates a sleek look while adding an extra protective surface.

Oval tube insert provides ergonomic comfort fit

Oval tube insert provides ergonomic comfort fit

An oval sound tube insert provides ergonomic comfort to fit the true shape of the ear.

Perfect in-ear seal blocks out external noise

Ultra small earphones fit perfectly inside the ear, creating a seal that blocks out external noise.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

3.6

of 5

23

Reviews

12/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Very good crystal sound and deep bass

Fantastic headset for this price. Listen to music is a pleasure

Yes, I recommend this product

This review was made for SHB5950BK Bluetooth headset

Yes, I recommend this product

This review was made for SHB5950BK Bluetooth headset

30/05/2016

Deutschland

Deutschland

5,0 von 5 SternenSehr guter Bluetooth-Kopfhörer für Alltag und Sport

Zur besseren Übersichtlichkeit möchte ich den Kopfhörer in verschiedenen Kategorien bewerten: 1. Verpackung: Die Verpackung empfand ich als nicht sonderlich wertig und das öffnen war für mich nicht frustfrei. Insbesondere da der Kopfhörer ansonsten spitze ist sollte die Verpackung aufgewertet werden. Der erste Eindruck ist ja auch wichtig. 2. Lieferumfang: Im Lieferumfang sind: 1 x Bluetooth Kopfhörer 1 x Ladekabel 2 x Ersatz Ohrgummis 1 x Bedienungsanleitung Alles dabei was man braucht. Die Ersatz-Gummis sind sehr praktisch um den halt im Ohr insbesondere beim Joggen je nach Ohrform zu verbessern und optimal anzupassen. 3. Verarbeitung und Tragekomfort: Die Verarbeitung der neuen Philips Kopfhörer ist gut und macht einen soliden Eindruck. Sie haben einen gummierten und elastischen Nackenbügel an dem auch die Bedienelemente zu finden sind. An den Enden der Nackenbügel befinden sich dünne kurze Flachkabel an dem auch die Ohrhörer befestigt sind. Dank des Nackenbügels und der leichten und ergonomisch geformten Kopfhörer halten sie sehr gut im Ohr. Auch beim Joggen halten die Hörer überraschend gut im Ohr und rutschen nicht raus. Das Halsband sitzt dank Gummierung auch relativ fest. Es ist auch "schweißresistent". Auch die Bedienelemente sind beim Joggen besonders praktisch um die Lieder zu wechseln ohne am Telefon rumdrücken zu müssen, toll!!! 4. Bedienung: Die Bedienung fällt sehr leicht und ist sogar beim Joggen problemlos möglich. Die Tasten sind blind bedienbar und haben einen guten Druckpunkt. Zum Joggen perfekt! 5. Bluetooth-Übertragung: Die Qualität ist gut, es kommt selten zu kurzen Aussetzern, insgesamt aber störungsfrei. Die Reichweite ist Top. Ohne Probleme kann man 5 -10 Meter und mehrere Räume weiter noch ein klares Signal und einen klaren Sound enpfangen. 6. Soundqualität: Die Soundqualität ist meines Erachtend hervorragend. Ich habe ebenfalls Overear-Bluetooth-Kopfhörer von Bose im Einsatz und muss sagen, das Die Philips InEar Köpfhörer ohne Abstriche mithalten können, einfach toll! Fazit: Bis auf leichte Schwächen bei der Verpackung ein tolles Bluetooth Headset mit dem man nebenbei auch noch telefonieren kann. Die Akkuleistung ist hervorragend, die Soundqualität top und insbesondere der Tragekomfort beim Joggen hat überzeugt! Endlich kein lästiges Kabelgebaumel mehr beim Joggen, vielen Dank dafür! :-)

Yes, I recommend this product

This review was made for SHB5950BK Bluetooth-Headset

Yes, I recommend this product

This review was made for SHB5950BK Bluetooth-Headset

22/05/2016

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Gutes Bluetooth Headset für viele Alltagssituationen

Ich habe das Bluetooth Headset vor allem im Alltag auf dem Weg zur Uni/Arbeit und zurück verwendet. Bin aber auch mal damit Joggen gegangen, um zu sehen wie es sich dabei macht. Das Fazit fürs Joggen fällt durchweg positiv aus. Die Ohrstöpsel sitzen dank anpassbaren Gummierungen gut und rutschen nicht raus und das Halsband sitzt dank Gummierung auch relativ fest. Es ist auch "schweißresistent" aber nicht wasserdicht! Bedienung: Toll fand ich die sprachliche Benachrichtigung das die Bluetoothverbindung zu meinem Handy aufgebaut ist (wäre top, wenn das auch auf deutsch wäre) und die Warnung, dass der Akku leer ist. Diese kommt mindestens 3 Mal im Abstand von 5 Minuten. Die Bedienung fällt sehr leicht, hat aber aus meiner Sicht Mängel was das "Trackspringen rückwärts" betrifft, da man nicht gut unterscheiden kann den aktuell laufenden Track neu zu beginnen oder wirklich einen Track vorher abzuspielen. Da ist dann die Bedienung des Players auf dem Handy einfacher. Bluetooth-Übertragung: Die Qualität ist gut, es kommt leider hin und wieder (ca. alle 20 min) zu zufälligen kurzen Aussetzern, aber das kann theoretisch auch am Handy liegen. die Reichweite ist Top. Ohne Probleme Probleme konnte ich zwei Räume weiter gehen. Die Reichweite und die Unterbrechungen hängen von der Ladung des Akkus ab. Fazit: Im Großen und Ganzen ein gutes und praktikables Bluetooth Headset mit dem man nebenbei auch noch telefonieren kann

Yes, I recommend this product

This review was made for SHB5950BK Bluetooth-Headset

Yes, I recommend this product

This review was made for SHB5950BK Bluetooth-Headset

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Actual results may vary