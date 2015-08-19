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Discontinued
SHE3900GD/00
Rich bass
Premium in-ear headphones feature great bass, comfort and looks. Efficient speaker drivers give powerful sound. Oval tube inserts come with 3 ear-cap sizes for optimal fit and deep bass. Vacuum metallised housings look sleek and classy.
Gold
Compact efficient speakers ensure an exact fit and deliver precise sound with rich bass, ideal for your listening enjoyment.
4.2
of 5
5
Reviews
80%
recommend this product
Matrese
19/08/2015
United Kingdom
Verified buyer
A good example of a decent headphone.
This product is mainly useful for the jack so it can be used in most electronic items in order to play music. Decibel level no problem and can also be used as a hands free on most smartphones. So, in conclusion, does a great job of letting you play your music and also has lasted for over two years in my case.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE3900WT In-Ear Headphones
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE3900WT In-Ear Headphones
Dennis16
20/07/2016
Deutschland
Einfach nur Super
Diese Kopfhörer haben einen satten, klaren Bass und Sound. Ich habe sie bereits das zweite mal gekauft, da ich das erste Paar verloren habe, jedoch war es das aufjedenfall wert. Jedoch könnte das Kabel vieleicht ein Ticken kreativer sein
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer
Kaki
25/09/2014
Deutschland
Die besten kleinsten Kopfhörer
Hallo, ich habe diese Kopfhörer seit mittlerweile 4 Jahren und sie funktionieren immernoch einwandfrei. Leider habe ich neulich den rechten Kopfhörer abgerissen, aber das macht gar nichts, denn der linke Kopfhörer läuft immernoch problemlos weiter :-) Alle Daumen hoch. Diese Kopfhörer sind schön klein, dezent, unauffällig, sitzen perfekt und haben einen fantastischen Klang.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer