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Discontinued

In-Ear Headphones

SHE3900SL/00

4.2

| (5) Reviews | 80% recommend this product

Available in

Black
Black
Blue
Blue
Gold
Gold
Pink
Pink
Silver
Silver
White
White

Rich bass

Premium in-ear headphones feature great bass, comfort and looks. Efficient speaker drivers give powerful sound. Oval tube inserts come with 3 ear-cap sizes for optimal fit and deep bass. Vacuum metallised housings look sleek and classy.

See all benefits

Your music sounds better with oval sound tube

Rich bass

  • Silver

Soft silicone ear caps in 3 sizes for a perfect snug fit

Soft silicone ear caps in 3 sizes for a perfect snug fit

Ear caps come in a choice of 3 sizes – small, medium and large – for a personalised and perfect fit.

Compact efficient speakers for powerful sound and rich bass

Compact efficient speakers for powerful sound and rich bass

Compact efficient speakers ensure an exact fit and deliver precise sound with rich bass, ideal for your listening enjoyment.

Ergonomic oval sound tube ensures optimal fit and comfort

Technical specifications

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Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
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4.2

of 5

5

Reviews

80%

recommend this product

4
3
2

19/08/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

A good example of a decent headphone.

This product is mainly useful for the jack so it can be used in most electronic items in order to play music. Decibel level no problem and can also be used as a hands free on most smartphones. So, in conclusion, does a great job of letting you play your music and also has lasted for over two years in my case.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3900WT In-Ear Headphones

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3900WT In-Ear Headphones

20/07/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach nur Super

Diese Kopfhörer haben einen satten, klaren Bass und Sound. Ich habe sie bereits das zweite mal gekauft, da ich das erste Paar verloren habe, jedoch war es das aufjedenfall wert. Jedoch könnte das Kabel vieleicht ein Ticken kreativer sein

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

25/09/2014

Deutschland

Deutschland

Die besten kleinsten Kopfhörer

Hallo, ich habe diese Kopfhörer seit mittlerweile 4 Jahren und sie funktionieren immernoch einwandfrei. Leider habe ich neulich den rechten Kopfhörer abgerissen, aber das macht gar nichts, denn der linke Kopfhörer läuft immernoch problemlos weiter :-) Alle Daumen hoch. Diese Kopfhörer sind schön klein, dezent, unauffällig, sitzen perfekt und haben einen fantastischen Klang.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE3900BK In-Ear-Kopfhörer

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