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Discontinued
SHE8100BK/00
Deep and pure bass – always
The Philips SHE8100 in-ear headphones boast high-quality drivers for truly deep bass and sturdy aluminium housing for sound purity. Oval sound tubes ensure ergonomic comfort.
8.6-mm drivers/semi-closed back
In-ear
Your in-ear headphones come with a choice of 3 ear caps – from small to large – so you can select the perfect fit for your ears.
Your in-ear headphones are precisely designed to fit any ear. Their ergonomic oval sound tube and curved architecture ensure an optimised, secure and comfortable fit – always.
This soft yet durable and flexible connector between the earphone and cable helps protect against potential damage from repeated bending.
2.8
of 5
4
Reviews
Loppenhorst
09/09/2015
Deutschland
Verified buyer
Ergonomisch und klingt gut
Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer
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babblegum12
02/09/2015
Deutschland
Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche
Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!
This review was made for SHE8100SL InEar-Kopfhörer
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Dustin
03/03/2016
Deutschland
Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.
Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.
This review was made for SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer
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