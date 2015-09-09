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Discontinued

In ear headphones

SHE8100SL/00

2.8

| (4) Reviews

Deep and pure bass – always

The Philips SHE8100 in-ear headphones boast high-quality drivers for truly deep bass and sturdy aluminium housing for sound purity. Oval sound tubes ensure ergonomic comfort.

See all benefits

with solid metal housing

Deep and pure bass – always

  • 8.6-mm drivers/semi-closed back

  • In-ear

Re-engineered 8.6-mm drivers for responsive deep bass

Re-engineered 8.6-mm drivers for responsive deep bass

Sturdy aluminium housing prevents vibration for sound clarity

Sturdy aluminium housing prevents vibration for sound clarity

The headphone's housing is crafted from sturdy aluminium, which prevents vibration for the purest sound performance. In addition, it protects the earphones from the wear and tear of everyday use.

Anti-tangle slider keeps your cables together neatly

Anti-tangle slider keeps your cables together neatly

The smart anti-tangle slider helps you easily keep the two earpiece cables neatly together, simply by gliding it up. No more hassles with tangles or knots!

Technical specifications

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Reviews

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2.8

of 5

4

Reviews

4

09/09/2015

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Ergonomisch und klingt gut

Sitzt gut in den Ohren und klingt sehr gut. Ist für das Geld sehr wertig verarbeitet und bisher auch stabil.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

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This review was made for SHE8100BK In-Ear-Kopfhörer

02/09/2015

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Klang, extreme Kabelgeräusche

Wie die Stiftung Warentest schon feststellte, ein sehr guter Klang (kann mit 50-70€ In-Ears mithalten), wie beworben sehr basslastig, aber kein undifferenzierter/matschiger Bass. Die ovalen Tonröhren führen tatsächlich zu einem besserem Halt im Ohr als die normalerweise runden vorzufindenen Tonröhren. Leider haben die Kopfhörer auch extreme Kabelgeräusche, man braucht ohne zu übertreiben nur ein- und auszuatmen und die Eigengeräusche des Kabels übertönen alles...warum setzt Philips keine verdrillten Kabel oder eine Kabelführung hinter den Ohren ein (wie manch anderer Hersteller), die das Problem reduzieren? Schade!

This review was made for SHE8100SL InEar-Kopfhörer

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03/03/2016

Deutschland

Deutschland

Wunderbare Sound-Qualität, doch schon nach zwei Monaten Gebrauch kaputt.

Ich habe mir diese In-Ear Kopfhörer ,vor 2 Monaten in einem Elektronik-Geschäft in meiner Umgebung gekauft. Ich war über den guten Klang, den diese Kopfhörer boten begeistert. Jedoch gingen sie nun vor kurzem kaputt (der rechte Kopfhörer ist nun viel leiser als der Linke), das bedeutet, dass sie nur 2 Monate hielten, was für mich keine gute Leistung ist.

This review was made for SHE8100BS In-Ear-Kopfhörer

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