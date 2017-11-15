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Discontinued
SHE9100BK/00
Precision sound
The Philips SHE9100 headphones boast premium drivers and precision-crafted metal housing for detailed yet pure sound. Oval sound tubes and a choice of 3 ear tips ensure comfort and fit.
8.6-mm drivers/semi-closed back
In-ear
Your in-ear headphones come with a choice of 3 ear caps – from small to large – so you can select the perfect fit for your ears.
The smart anti-tangle slider helps you easily keep the two earpiece cables neatly together, simply by gliding it up. No more hassles with tangles or knots!
The headphone's housing is crafted from sturdy aluminium, which prevents vibration for the purest sound performance. In addition, it protects the earphones from the wear and tear of everyday use.
3.5
of 5
4
Reviews
Schaf
15/11/2017
Deutschland
Langlebig, guter Klang
Ich habe mir vor über einem Jahr diese Kopfhöhrer in rot gekauft und war begeistert wie gut der Tragekomfort und der Klang ist. Da ich diese kürzlich verloren habe hab ich mir das gleiche Model in schwarz geholt und nach kurzem eintragen war der Klang und die Basslastigkeit wie gewohnt bei den alten Kopfhöhrern. Ich bin gespannt ob dieses Paar mindestens genauso lange lebt wie das alte, denn dann kann ich die jedem weiter empfehlen.
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This review was made for SHE9100BK In-Ear-Kopfhörer
Yes, I recommend this product
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greenpush
05/07/2015
Deutschland
ein her
der SHE 9100 hat einen sehr guten ausgewogenen klang,der auch die feinheiten der aufnahmen sehr gut und klar darstellt und auch die bässe sehr gut wiedergibt.er sitzt sehr angenehm im ohr und ist für das hören von jazz rock und progressiver musik duch den klaren powervollen klang hervorragend geeignet.die umweltgeräsche sind sehr gut abgeschirmt.da ich seid vielen jahren beim radfahren musik und hörbücher höre und dadurch eine menge inear kopfhörer verschiedener preisklassen genutzt habe,bin sehr zufrieden mit diesem kopfhörer!
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This review was made for SHE9100BL In-Ear-Kopfhörer
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Quadcom
12/07/2016
United Kingdom
Nice but less than expectations
Nice reproduction of bass sound but treble clarity is poor when compared to the SHE 9000. It also boast poor noise reduction.
This review was made for SHE9100BL In-Ear Headphones
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