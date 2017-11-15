Vorweg: Mein Musik Geschmack liegt hauptsächlich bei Akustik und Gitarren Sound, also nicht unbedingt basslastige Elektro oder R'n'B Sounds. Habe die Kopfhörer (SHE9100BK/00# an meinem Moto G #2014) angeschlossen und war sofort erschrocken pber den unglaublich schlechten Bass. Höhen und Mitten sind super klar und sauber. Ich dachte es liegt an der Klinken-Buchse. Also habe ich diese gesäubert, weil ich dachte da fehlt es an Kontakt. Aber nichts war. Dann dachte ich, es liege am Telefon und dessen, zugegeben, beschiedenen Verstärker. Aber auch ein Test an einem Tablet und einem PC brachten keinen Bass zum Vorschein. Lediglich wenn ich meine Kiefer aufeinander beiße, und die Ohrhörer mit Druck in die Ohren stecke, bekomme ich etwas vom bass mit. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Bassfanatiker, aber ohne Bass klingt kein Lied wirklich rund. Der Kopfhörer geht diese Woche noch zurück.