2 year warranty
Discontinued
SHL3175BK/00
40 mm drivers/closed-back
Over-ear
Soft ear cushions
Compact folding
40mm Neodymium speakers that produce big bold bass
Powerful bass to upgrade your listening enjoyment. Don't get fooled by its sleek design as the specially designed bass vent and specially tuned drivers produce ultra-low end frequencies that gives the headphones the unique Bass+ sound signature. Separate acoustic volume is used to ensure high consistency bass performance in every production.
The unique compact fold design gives you the best experience on the go. The headphones can be either flat fold or compact fold for easy portability and easy storage.
4.0
of 5
1
Review
100%
recommend this product
talain29
04/07/2020
France
fait le travail.
Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.
Cons
son incontrôlable depuis le casque.
Yes, I recommend this product
This review was made for BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro
Yes, I recommend this product
This review was made for BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro