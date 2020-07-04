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  • Feel it. BASS+
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Discontinued

BASS+Headphones with mic

SHL3175WT/00

4
| (1) Review | 100% recommend this product

Available in

Black
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White
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Feel it. BASS+
Philips BASS+ headphones bring big, bold bass back to your music. Packing powerful, punchy bass into a sleek, sturdy package, these over-the-ear headphones are built for those who need more bass in their beats without any extra bulk.
See all benefits

Feel it. BASS+

  • 40 mm drivers/closed-back

  • Over-ear

  • Soft ear cushions

  • Compact folding

40mm Neodymium speakers

40mm Neodymium speakers

40mm Neodymium speakers that produce big bold bass

Big, bold bass that you can feel

Big, bold bass that you can feel

Powerful bass to upgrade your listening enjoyment. Don't get fooled by its sleek design as the specially designed bass vent and specially tuned drivers produce ultra-low end frequencies that gives the headphones the unique Bass+ sound signature. Separate acoustic volume is used to ensure high consistency bass performance in every production.

Folds into a compact form for easy storing and carrying

Folds into a compact form for easy storing and carrying

The unique compact fold design gives you the best experience on the go. The headphones can be either flat fold or compact fold for easy portability and easy storage.

Technical specifications

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Reviews

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4.0

of 5

1

Review

100%

recommend this product

5
3
2
1

04/07/2020

France

France

fait le travail.

Confortable, isole bien du monde extérieur, j'enlève une étoile car on ne peut pas régler le son depuis le casque. Il faut intervenir depuis le PC et ou dans les options des jeux vidéos. Sinon très agréable.

Cons

son incontrôlable depuis le casque.

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This review was made for BASS+ SHL3175BK Casque avec Micro

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