2 year warranty
TAK2000BL/00
Available in
On-ear wired headphones
Volume limited to 85 dB
Customisable. Audio share
Durable and foldable
Specially designed to be safe for young ears, these headphones have been volume limited to 85 dB. Music, cartoons, films, educational videos: whatever they're into, you can relax knowing that they won't be listening too loud.
Smaller earcups with soft earcup cushions keep these lightweight headphones comfortable for kids. The cushioned headband also adjusts easily for a perfect fit and features dots on the back that help children see which way round to put the headphones on.
The multi-coloured design makes the headphones stand out in all the right ways—and kids can customise their headphones using their own works of art! Simply lift the transparent earcup window, add their drawings or paintings, and click the window closed again.
4.7
of 5
23
Reviews
94%
recommend this product
Agnessie83
13/07/2025
Nederland
Goeie koptelefoon
Leuke en mooie uitgevoerde koptelefoon, verstelbare hoofdband en draaibare oorkleppen. Buitenkant kan een plaatje in voor de leuk of herkenbaarheid. Plugin heeft een extra stukje voor usb-c of pluginn. Goed geluid en sluit goed aan op het hoofd.
This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
EdVaZ
13/07/2025
Nederland
Zeer geschikt voor kleine kinderoortjes!
Deze kids koptelefoon voldoet aan onze verwachtingen. Het begrenzen is echt een enorm pluspunt, wij merkten toch wel dat onze kinderen het volume soms net even hoger hadden gezet op een onbewaakt moment wat eigenlijk niet de bedoeling was. Het model past prima op kleine oortjes, voor de kids met iets grotere oren op jongen leeftijd is ie te klein. Het is daarnaast ook een handzaam model!
Pros
Begrenzen, handzaam model
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Beekie01e
04/07/2025
Nederland
Stevige, kindvriendelijke koptelefoon met leuke ex
Waar ik heel blij mee ben is dat het volume is begrensd tot 85 dB, wat het luisteren veilig maakt voor jonge oren. Ook handig is dat je er een tweede koptelefoon op kunt aansluiten, zodat kinderen samen kunnen luisteren. Een leuke extra is dat de oorschelpen gepersonaliseerd kunnen worden met een eigen tekening. Kortom we zijn fan!
This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
This review was made for 2000 series TAK2000CT On-ear-kinderkoptelefoon
Volume limited to 85 dB in accordance with EN 50332 standards for safe listening.