Mijn vijfjarige dochter is erg blij met deze stoere koptelefoon. De pasvorm is goed: de koptelefoon is handig verstelbaar en blijft goed zitten. Mijn andere dochter van zeven past hem ook prima. Een heel leuk extraatje zijn de aanpasbare oorschelpen. Mijn dochter heeft er haar zelfgemaakte tekeningen in gedaan en is helemaal trots! Ik vind het erg fijn dat het de koptelefoon een draad heeft, zo kan hij ook gebruikt worden met de Tiptoi-pennen. De koptelefoon is van goede kwaliteit en voelt stevig en solide aan. Ook het geluid is top: helder en niet te hard. Dit is ideaal voor kleine kinderen.