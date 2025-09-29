2 year warranty
TAK5500RT/00
Available in
Volume limited to 85 dB
Noise Cancelling Pro
Wireless audio sharing
Durable and foldable
These headphones have a comfy over-ear fit that helps passively reduce surrounding noise and a volume limit of 75 dB that's perfect for listening in quieter environments. For noisier locations, noise cancelling can be turned on via the headphones or the Philips Headphones app—and parents can set an 85 dB travel mode in the app.
Adaptive Noise Cancelling automatically adjusts to surroundings so that kids can focus quietly—or hear their sounds in noisy places without asking to turn up the volume! Earcup controls activate Awareness Mode so they can hear what's happening around them, and Quick Awareness enhances voices so they can hear you while wearing the headphones.
If your kid's friends also have a pair of Philips K5500 headphones, they can create a wireless daisy chain between the headphones and listen to the same audio. One pair of headphones is connected to the smart device they want to listen from, and then both friends need to press the multi-function button to enter audio-sharing mode.
5.0
of 5
4
Reviews
100%
recommend this product
meckilein87
29/09/2025
Deutschland
Perfekt für unterwegs
Ich bin mit dem Kopfhörer sehr zufrieden. Wir nutzen diese für Reisen zum Tablet schauen bspw. im Flieger. Sehr praktisch ist, dass die Kopfhörer kabellos sind. Sie unterdrücken umliegende Geräusche problemlos und haben direkt funktioniert.
This review was made for TAK5500AL Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer für Kinder
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Mspower2006
23/09/2025
Deutschland
Tolle Kinderkopfhörer mit kleiner Schwäche bei der
Die *PHILIPS TAK5500AL/00 Wireless Over-Ear Headphones* sind wirklich super für Kinder. Sie sitzen bequem, sehen modern aus und die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Besonders positiv: Die *Lautstärkebegrenzung* schützt das Gehör, und die *lange Akkulaufzeit* ist perfekt für Reisen oder längere Hörspielzeiten. Auch das *faltbare Design* ist praktisch für unterwegs. Ein kleiner Minuspunkt: In lauteren Umgebungen (z. B. im Flugzeug) könnte der Ton etwas kräftiger sein. Ansonsten sind wir aber sehr zufrieden! *Fazit:* Klare Kaufempfehlung für Eltern, die sichere und bequeme Kopfhörer für ihre Kinder suchen.
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FY1503
23/09/2025
Deutschland
Empfehlenswert!
Ich habe den Kopfhörer für mein Enkelkind gekauft, ihn aber auch selbst ausprobiert. Die Passform bei unserer Kleinen ist hervorragend! Und selbst die Geräuschunterdrückung ist top - und das bei einem „Kinderkopfhörer“. Akku hält auch lange genug. Einfach die gewohnt gute Philips-Qualität! Sehr zu empfehlen!
Pros
Passform, Qualität, Geräuschunterdrückung, Design
Cons
-
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Volume limited to 75 dB in normal mode and 85 dB in travel mode, in accordance with EN 50332 standards for safe listening.