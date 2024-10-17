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  • Hear your sounds clearly
  • Hear your sounds clearly
  • Hear your sounds clearly
  • Hear your sounds clearly
  • Hear your sounds clearly
  • Hear your sounds clearly
  • Hear your sounds clearly
  • Hear your sounds clearly
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Discontinued

True Wireless Headphones

TAT1108BK/00

3.4
| (9) Reviews

Available in

Black
Black
White
White
Hear your sounds clearly
Hear tunes and calls properly. These True Wireless headphones use 6 mm drivers for rich sound and powerful bass, and an AI mic for clear calls. IPX4 splash and sweat resistance, and a pocket-sized charging case for 15 hours of play time.
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Hear your sounds clearly

  • Clear call quality

  • 6 mm drivers for powerful bass

  • Ergonomic design for comfort

  • IPX4 splash/sweat resistant

No worries. Up to 15 hours of play time with the case

No matter how long your day is, these headphones have got you covered. You get 5 hours of play time and an extra 10 hours from the handy, pocket-sized charging case.

Custom 6 mm drivers for great sound and powerful bass

Hear your sounds the way they were meant to be heard. These headphones use custom-designed 6 mm dynamic drivers to bring you a real listening experience. The drivers' large power capacity enhances the dynamics and bass so you'll never miss a beat.

AI mic for clear call quality

Don't let sounds from the world interrupt your listening. These headphones feature an AI microphone that uses an advanced AI algorithm to filter out the noise you don't want to hear and ensure clear call quality. Hear each other clearly every time.

Technical specifications

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Reviews

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3.4

of 5

9

Reviews

3
2

17/10/2024

Nederland

Nederland

Geweldige oordopjes

Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.

Pros

Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes

Cons

Geen

Yes, I recommend this product

This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons

Yes, I recommend this product

This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons

01/08/2024

Nederland

Nederland

Verified buyer

Super oortjes voor weinig

Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.

Pros

Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.

Cons

Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.

Yes, I recommend this product

This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons

Yes, I recommend this product

This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons

02/11/2024

France

France

Incroyable rapport qualité/prix !!

Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.

Pros

Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels

Cons

Charge lente des écouteurs

Yes, I recommend this product

This review was made for TAT1108WT Casque True Wireless

Yes, I recommend this product

This review was made for TAT1108WT Casque True Wireless

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
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  1. Battery life of play time is approximate and may vary depending on application condition.