2 year warranty
Discontinued
TAT1108WT/00
Clear call quality
6 mm drivers for powerful bass
Ergonomic design for comfort
IPX4 splash/sweat resistant
No matter how long your day is, these headphones have got you covered. You get 5 hours of play time and an extra 10 hours from the handy, pocket-sized charging case.
Hear your sounds the way they were meant to be heard. These headphones use custom-designed 6 mm dynamic drivers to bring you a real listening experience. The drivers' large power capacity enhances the dynamics and bass so you'll never miss a beat.
Don't let sounds from the world interrupt your listening. These headphones feature an AI microphone that uses an advanced AI algorithm to filter out the noise you don't want to hear and ensure clear call quality. Hear each other clearly every time.
3.4
of 5
9
Reviews
BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Pros
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Yes, I recommend this product
This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Verified buyer
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Pros
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Cons
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
Yes, I recommend this product
This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Yes, I recommend this product
This review was made for TAT1108WT True wireless koptelefoons
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Pros
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Cons
Charge lente des écouteurs
Yes, I recommend this product
This review was made for TAT1108WT Casque True Wireless
Yes, I recommend this product
This review was made for TAT1108WT Casque True Wireless
Battery life of play time is approximate and may vary depending on application condition.