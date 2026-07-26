2 year warranty
New
Power Adapt sensor
SkinGlide Protective Coating
360° Flexing Head
The intelligent facial-hair sensor reads hair density 250 times per second and automatically adjusts cutting power as you shave. This helps deliver an effortless, gentle shave with consistent performance across different beard densities.
Shave with greater comfort. The SkinGlide Protective Coating, with 250,000 micro-beads per square centimetre, improves gliding on skin by 30%** to help reduce friction and minimise irritation.
Choose Sensitive Mode when your skin needs extra care. It is designed to deliver a more comfortable shave during everyday use.
4.4
of 5
237
Reviews
90%
recommend this product
trapezeartist
26/07/2026
United Kingdom
Verified buyer
feels good in the hand
A typical Philips shaver, but I like that it can stand upright on its own. It feels good in the hand.
This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-06-10
This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-06-10
Calmed
06/06/2026
United Kingdom
Verified buyer
Refurbished quality is good
Really good shaver and refurbished made it excellent value.
Pros
Good for travel as is light.
Cons
Non
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-05-01
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver
Date of Use 2026-05-01
Si Tanner
14/05/2026
United Kingdom
Verified buyer
5000x Best by far
This is my 3rd razor from Philips . This new 5000x is by far the best yet
This review was made for Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver
Date of Use 2026-03-25
This review was made for Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver
Date of Use 2026-03-25
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
Compared to the Philips S3000 series