ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

All series

  • Close shave. Extra skin protection*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Close shave. Extra skin protection*
  • Close shave. Extra skin protection*

New

Shaver series 5000XWet and Dry electric shaver

XP521/03

4.4
| (237) Reviews | 90% recommend this product
Close shave. Extra skin protection*
Get a close shave with extra skin protection every day. Philips 5000X Series with Sensitive Mode and SkinIQ Technology helps minimise irritation for a more comfortable shave, especially when your skin needs extra care.
See all benefits
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

World’s No 1 Electric Shaving Brand1

With SkinIQ technology

Close shave. Extra skin protection*

  • Power Adapt sensor

  • SkinGlide Protective Coating

  • 360° Flexing Head

Adapts to beard density for effortless shaving

Adapts to beard density for effortless shaving

The intelligent facial-hair sensor reads hair density 250 times per second and automatically adjusts cutting power as you shave. This helps deliver an effortless, gentle shave with consistent performance across different beard densities.

30% smoother gliding on skin**

30% smoother gliding on skin**

Shave with greater comfort. The SkinGlide Protective Coating, with 250,000 micro-beads per square centimetre, improves gliding on skin by 30%** to help reduce friction and minimise irritation.

Switch to Sensitive Mode for extra shaving comfort

Choose Sensitive Mode when your skin needs extra care. It is designed to deliver a more comfortable shave during everyday use.

Technical specifications

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Find a spare part or an accessory

Go to parts and accessories

Parts & Accessories

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

4.4

of 5

237

Reviews

90%

recommend this product

26/07/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

feels good in the hand

A typical Philips shaver, but I like that it can stand upright on its own. It feels good in the hand.

This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-06-10

This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-06-10

06/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

Refurbished quality is good

Really good shaver and refurbished made it excellent value.

Pros

Good for travel as is light.

Cons

Non

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-05-01

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver 5000X series X5012/00R1 Refurbished Wet & dry electric shaver

Date of Use 2026-05-01

14/05/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verified buyer

5000x Best by far

This is my 3rd razor from Philips . This new 5000x is by far the best yet

This review was made for Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver

Date of Use 2026-03-25

This review was made for Shaver 5000X series X5012/00 Wet and dry electric shaver

Date of Use 2026-03-25

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.
Disclaimers

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. Compared to the Philips S3000 series