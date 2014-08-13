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Discontinued

ColorVisionYellow car headlight bulb

12972CVPYS2

2.5

| (4) Reviews

Restyle with light

ColorVision adds a touch of colour to your car optics in blue, green, yellow or purple. These innovative coloured car bulbs are certified road-legal, so you can customise your ride while still projecting safe white light.

See all benefits

Add a touch of colour

Restyle with light

  • Type of lamp: H7

  • Pack of: 2

  • 12 V, 55 W

Available in most popular automotive lamp types: H4 and H7

Available in most popular automotive lamp types: H4 and H7

To find out which Philips ColorVision lamp fits your car, go to www.philips.com/automotive

Colour your lights blue, green, yellow or purple

Colour your lights blue, green, yellow or purple

Philips ColorVision allows to add a personalised touch of colour to your car optics. Choose from blue, green, yellow or purple and customise your ride.

Coloured car lamps that are certified road legal

Coloured car lamps that are certified road legal

ColorVision lamps comply with all ECE regulations and come with a certification card to prove they are road legal. Keep it with you in your car at all times.

Technical specifications

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Reviews

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2.5

of 5

4

Reviews

4
3

13/08/2014

Nederland

Nederland

Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje

Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.

Yes, I recommend this product

This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

Yes, I recommend this product

This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

22/01/2016

Nederland

Nederland

Geen geel te bekennen

Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.

This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

26/11/2015

Nederland

Nederland

Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..

Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!

This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp

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