2 year warranty
Discontinued
12972CVPYS2
Restyle with light
ColorVision adds a touch of colour to your car optics in blue, green, yellow or purple. These innovative coloured car bulbs are certified road-legal, so you can customise your ride while still projecting safe white light.
Type of lamp: H7
Pack of: 2
12 V, 55 W
To find out which Philips ColorVision lamp fits your car, go to www.philips.com/automotive
Philips ColorVision allows to add a personalised touch of colour to your car optics. Choose from blue, green, yellow or purple and customise your ride.
ColorVision lamps comply with all ECE regulations and come with a certification card to prove they are road legal. Keep it with you in your car at all times.
2.5
of 5
4
Reviews
nibbelke
13/08/2014
Nederland
Heerlijk goed helder licht met een eigen stijl qua kleurtje
Half juli 2014 heb ik voor mijn Mercedes A 160 gekozen voor een nieuwe lamp met een gele steunkleur. Het licht is zeker beter geworden en als je in de koplamp kijkt heeft het een mooi ondersteunend kleurtje. Fijn dat het op deze wijze een persoonlijke touch aan je auto aanbrengen wel is toegestaan. Ik raad iedereen aan als hij/zij een persoonlijke touch wil aanbrengen en tegelijk een prima licht op de weg wil hebben deze lamp aan te schaffen. Je kan kiezen uit een blauwe/ groene/purple of gele touch.
Yes, I recommend this product
This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Yes, I recommend this product
This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
Loorbach
22/01/2016
Nederland
Geen geel te bekennen
Vandaag met de garagemonteur vol verwachting deze gele lampen gemonteerd. Contact aan en kijken .... Helaas is er geen geel te herkennen. Het idee van een Franse auto voorzien van gele koplampen is in wit licht opgegaan. Helaas.
This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
JJvZ
26/11/2015
Nederland
Helaas weinig "color" te ontdekken en een korte levensduur..
Ik heb gekozen voor deze lamp omdat ik gele lampen mooi en warm licht vind geven en ik voorheen veel vertrouwen had in producten en service van Philips. Helaas voldeden deze lampen niet aan de verwachtingen: er valt weinig geel licht te ontdekken. Het lichtbeeld is redelijk goed, maar niet beter dan mijn eerdere H7-lampen. Daarbij gingen ze snel kapot en dat is voor zo'n relatief dure lamp geen pluspunt... Valt mij erg tegen, vooral gezien de prijs/kwaliteitverhouding. Aangezien de leverancier failliet is, heb ik ook geen garantie meer kunnen claimen bij de verkoper. Jammer en zuur. Kom op Philips, geef een herkansing!
This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp
This review was made for ColorVision 12972CVPYS2 Gele autolamp